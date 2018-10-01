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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
01.10.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

AB ve NATO'dan Makedonya'daki referandum sonucuna destek

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AB ve NATO'dan Makedonya'daki referandum sonucuna destek

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin istişare referandumundaki düşük katılıma rağmen çıkan sonuca, AB ve NATO'dan gelen destek dikkati çekti.

Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan istişare referandumundaki düşük katılıma rağmen çıkan sonuca, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan gelen destek dikkati çekti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Makedonya'da, Yunanistan ile isim sorununu çözmeyi amaçlayan anlaşmanın kabulüne ilişkin dün yapılan istişare referandumunda "Evet" oyları yüksek çıksa da katılım oranı ülke genelinde yüzde 36,8 seviyesinde kaldı.

Referandumun başarılı olduğunu ilan edebilmek için yüzde 50'nin bir fazlası katılım ve 'evet' oylarının daha çok olması gerekirken, AB ve NATO'dan gelen güçlü destek gözden kaçmadı.

Resmi sonuçlar açıklanmadan sosyal medya hesabından mesaj paylaşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Referandum'daki 'evet' oyunu memnuniyetle karşılıyorum. Tüm siyasi lider ve partilere bu tarihi fırsatı değerlendirerek yapıcı ve sorumlu bir şekilde davranmaları için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, "NATO'nun kapısının açık olduğunu" ancak bunun için tüm ulusal prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

AB'den destek gecikmedi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da ortak yazılı açıklamalarında, Makedonya'da büyük çoğunluğun "evet" oyu kullanarak isim anlaşmasına ve AB üyeliğine destek verdiğini kaydetti.

Bunun ülkenin AB yolunda ilerleyişi açısından tarihi bir fırsat olduğu kaydedilen açıklamada, "AB, Makedonya'yı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecektir." denildi.

REFERANDUM

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda oyların yüzde 98'i sayılırken, sandığa gidenlerin yüzde 91,4'ü "evet", yüzde 5,6'sı ise "hayır" oyu kullandı. Referanduma katılım ise yüzde 36,8 seviyesinde kaldı.

Hukuki bağlayıcılığı olmayan bu istişare referandumunda halka, "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek AB ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi.

Devlet Seçim Komisyonu (DİK) Başkanı Oliver Derkovski, "Yasalara göre referandumun başarılı olduğunu ilan edebilmemiz için yüzde 50'nin bir fazlası katılım ve 'evet' oylarının daha çok olması gerekiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre, bu koşullardan birinin yerine getirilemediği ve referandumda karar alınamadığı çok açık." dedi.

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