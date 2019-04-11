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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.04.2019 - 06:51, Son Güncelleme:

AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e erteledi

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AB ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e erteledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı." açıklamasında bulundu.

Brüksel'de düzenlenen Brexit Zirvesi sırasında, Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, AB ve İngiltere'nin Brexit'i 31 Ekim'e kadar erteleme konusunda anlaştığını duyurdu.

Bu "esnek ertelemenin" İngiltere'ye en iyi çözümü bulması için ilave 6 ay süre tanıdığına dikkati çeken Tusk, "AB üyesi 27 ülke ve İngiltere Brexit'i 31 Ekim'e kadar esnek erteleme konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ülke, Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin Birlik'ten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşması, İngiliz Parlamentosunda üç kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan oylamalarda parlamento, hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

Theresa May hükümeti Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için İşçi Partisi ile geçen hafta görüşmelere başlamıştı.

Tarafların kalıcı Gümrük Birliği'ni içeren bir formül üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 12 Nisan'a ertelenmişti. May, Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit'in 30 Haziran'a kadar ertelenmesini talep etmişti.

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