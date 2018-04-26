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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
26.04.2018 - 00:26, Son Güncelleme:

AB ve BM'den Türkiye'ye övgü

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB ve BM'den Türkiye'ye övgü

SURİYE’de krizin başladığı andan bu yana mülteciler konusunda izlediği politikayla dikkat çeken Türkiye’ye, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’den övgü geldi.

Brüksel’de ikincisi düzenlenen ‘Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi’ konferansının ardından Türkiye ile ilgili olarak yayımlanan belgede, mültecilere yönelik ev sahipliği, ‘eşi bulunmaz nitelikte’ olarak tanımlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve AB’nin ortaklaşa düzenlediği ve 85’ten fazla ülke ile sivil toplum örgütünün katıldığı konferans sonrası yayımlanan belgede, Türkiye’nin en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu belirtilerek, “Suriye krizi başladığından bu yana Türk halkı ve hükümeti mültecileri destekleme konusunda eşi bulunmaz nitelikte cömertlik gösterdi” denildi.

Belgede, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 3.5 milyonun üzerinde mültecinin yarısına yakınının çocuk olduğuna dikkat çekilerek, “Türkiye mültecilerin ulusal sağlık, eğitim, istihdam ve diğer sosyal hizmetlere uyum sağlamaları için de aynı çabayı gösterdi” ifadesine yer verildi.

Suriyeli mültecilerin kademeli şekilde ulusal hizmetlere dahil edilmesine yönelik uluslararası desteğin sürmesine ihtiyaç olduğunun altının çizildiği belgede, yapılması gerekenler arasında, “Türk hükümeti ve halkının Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma, sorumluluk ve yük paylaşımı, mültecilerin ulusal sistem ve hizmetlere entegre edilmeleri konusunda desteklenmesi” de sayıldı.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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