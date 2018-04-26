AB ve BM'den Türkiye'ye övgü
SURİYE’de krizin başladığı andan bu yana mülteciler konusunda izlediği politikayla dikkat çeken Türkiye’ye, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’den övgü geldi.
Brüksel’de ikincisi düzenlenen ‘Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi’ konferansının ardından Türkiye ile ilgili olarak yayımlanan belgede, mültecilere yönelik ev sahipliği, ‘eşi bulunmaz nitelikte’ olarak tanımlandı.
Birleşmiş Milletler (BM) ve AB’nin ortaklaşa düzenlediği ve 85’ten fazla ülke ile sivil toplum örgütünün katıldığı konferans sonrası yayımlanan belgede, Türkiye’nin en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu belirtilerek, “Suriye krizi başladığından bu yana Türk halkı ve hükümeti mültecileri destekleme konusunda eşi bulunmaz nitelikte cömertlik gösterdi” denildi.
Belgede, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 3.5 milyonun üzerinde mültecinin yarısına yakınının çocuk olduğuna dikkat çekilerek, “Türkiye mültecilerin ulusal sağlık, eğitim, istihdam ve diğer sosyal hizmetlere uyum sağlamaları için de aynı çabayı gösterdi” ifadesine yer verildi.
Suriyeli mültecilerin kademeli şekilde ulusal hizmetlere dahil edilmesine yönelik uluslararası desteğin sürmesine ihtiyaç olduğunun altının çizildiği belgede, yapılması gerekenler arasında, “Türk hükümeti ve halkının Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapma, sorumluluk ve yük paylaşımı, mültecilerin ulusal sistem ve hizmetlere entegre edilmeleri konusunda desteklenmesi” de sayıldı.
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