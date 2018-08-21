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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
21.08.2018 - 22:32, Son Güncelleme:

AB vatandaşlarını sınır dışı mı edecek? Açıklama geldi

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AB vatandaşlarını sınır dışı mı edecek? Açıklama geldi

Brexit Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliği (AB) ile anlaşma olmasa bile İngiltere'deki AB ülkelerinin vatandaşlarının sını rdışı edilmeyeceğini söyledi. Raab, İngiltere'nin halihazırda ülkede yaşayan AB vatandaşlarına karşı 'ahlakî bir yükümlülüğü' bulunduğunu vurgularken, "Onların dışarı atılması akılalmaz bir durum olur" diye konuştu.

AB vatandaşlarını sınır dışı mı edecek Açıklama geldi

Raab, taraflar arasında farklılıkların olması durumunda AB'nin, İngiltere'nin 'istek ve pragmatizm'ine aynı seviyede karşılık vermesi gerektiğini savundu.

İngilitere'de hükümet, olası bir anlaşmazlık senaryosuna odaklanırken, Perşembe günü bu senaryoya nasıl hazırlık yapılıdığyla ilgili 'teknik genelgeler' yayınlayacak.

'Korku senaryoları' ihtimaline pek şans tanımıyan Raab, Perşembe yayınlanacak belgelerle durumun netliğe kavuşturulacağı sözünü verdi.

Anlaşmazlık ihtimalinde İngiltere'de çalışan AB vatandaşlarının ülkede çalışmaya devam edip edemeyecekleriyle ilgili soruya ise "Buradaki AB vatandaşlarının katkısına çok değer veriyoruz. Anlaşmazlık durumuna ihtimal vermiyorum ama 

'EMSALSİZ BİR İŞBİRLİĞİ'

"AB vatandaşlarının dışarı atılması gibi bir durum söz konusu değil" diyen Brexit Bakanı, "Bunu geçmişte net bir şekilde ifade ettik. Bugün de seve seve bunun güvencesini verebilirim" diye ekledi.

AB vatandaşlarını sınır dışı mı edecek Açıklama geldi

Raab, AB ile görüşmelerde kazanılan ivmenin kaybedilmemesi için önümüzdeki hafta Brüksel'e gideceğini biglisini verdi ve İrlanda sınırı ve vatandaşların kaygılarını gidermek için 'işleyen bir çözüm'e ihtiyaç olduğuna işaret etti.

AB'nin Brexit müzakerelerindeki Başmüzakerecisi Michel Barnier de amaçlarının İngiltere ile Birlik arasında 'emsalsiz bir işbirliği' vizyonunda bir anlaşma istediklerini söyledi. Ancak Barnier, ekonomik ve ticari ilişkilerin güvenlik ve savunma gibi konuların gölgesinde kaldığı, AB'nin gümrük birliği anlaşmasından taviz vermeyeceği uyarısını yaptı.

İrlanda sınırının 'fazla dramatize edilmemesi' gerektiğini savunan Fransız diplomat, "Taraflar sınır kontrollerinin ne olacağını va bunların nasıl hayata geçirileceğini netleştirmek zorunda" dedi.

İngiltere hükümeti, Haziran ayında Avrupa Birliği vatandaşlarının, Brexit sonrası ülkede yaşamaya devam edebilmek için neler yapmaları gerekeceğini açıkladmıştı. AB vatandaşlarına oturum izni verilmesi için 3 şart aranacak: Halihazırda İngiltere'de yaşıyor olmaları, hüküm giymemiş olmaları ve kimliklerini kanıtlamaları. İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, sürecin "hızlı, basit ve kolay" işleyeceği sözünü vermiş ve ikamet başvurularının internet üzerinden ya da cep telefonu uygulaması aracılığıyla yapılabileceğini duyurmuştu.

YOL HARİTASINDA SERBEST DOLAŞIM

İngiltere'nin Temmuz ayında açıkladığı AB'den ayrılma süreciyle ilgili yol haritasında kişilerin serbest dolaşımının Brexit ile beraber sonlanmasını öngörüyor. Ancak İngiltere'nin önerisinde nitelikli göçmen sınıfında yer alan kişilerin dolaşımı önünde bir engel bulunmaması gerektiği de vurgulanıyor. Kişilerin serbest dolaşımını sona erdirip nitelikli göçmenlerin serbest dolaşımına izin verebilecek bir göç politikasının ise ne olabileceği belgede detaylandırılmıyor. Hem AB hem de İngiltere vatandaşlarının seyahat amaçlı ziyaretlerinin ise vizesiz olarak gerçekleştirilebilmesi görüşü belgede aktarılıyor.

AB vatandaşlarını sınır dışı mı edecek Açıklama geldi


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