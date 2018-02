AB üyeliğinden farklı yakın bir ortaklık

İran’la nükleer programın sürdürülmesinden yana olduklarını, görüşmede Ukrayna krizini de ele aldıklarını ve Suriye’deki gelişmelerle ilgili İngiltere ile görüş alış verişini sürdüreceklerini aktaran Merkel, “Suriye konusunda Türkiye’nin bir yandan meşru güvenlik çıkarı olduğunu, diğer yandan da NATO müttefikleri arasında gerginlik yaratacak her türlü davranıştan kaçınılması gerektiği yönündeki endişelerimizi dile getirdik” dedi.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine ilişkin sorusu üzerine Merkel, daveti dikkate aldığını belirterek, “Türkiye’ye ziyaretler ya da Türkiye Cumhurbaşkanının bir ziyaretinin yeniden gündeme gelmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce de görüşmüştüm. Bu konuda düne göre yeni somut bir gelişme yok” diye konuştu.

‘BİZİM DE ÇIKARLARIMIZ VAR’

Brexit görüşmeleriyle ilgili çok sayıda önemli konunun ele alınması gerektiğini vurgulayan Merkel, müzakereler sonucunda taraflar için adil ve dengeli sonuçların ortaya çıkması gerektiğini belirtti.

“İngiltere’nin ortaklığı nasıl tasavvur ettiğini merak ediyorum. Elbette bizim de çıkarlarımız var” ifadesini kullanan Merkel, yakın bir ortaklığın sürmesini istediğini, ancak bunun AB üyeliğinden farkları bulunacağının da açık olduğunu vurguladı.

‘TEHDİTLER AZALMIYOR, ARTIYOR’

Merkel, Brexit görüşmelerinde zaman baskısının da bulunduğunu, bundan dolayı İngiltere’nin AB ile gelecekte düşündüğü ilişkiyi ifade etmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı May de güvenlik ve ekonomik iş birliği konularına özel bir önem verdiklerini belirterek, Avrupa’nın güvenliği için AB ülkeleri ile gelecekte sürdürecekleri ilişkilerin önemli olduğunu vurguladı.

Brexit konusunda tutumu değiştirmediklerini ifade eden May, müzakereleri yapıcı ve yakın ortaklık çerçevesi içinde sürdüreceklerini aktardı.

May, Münih Güvenlik Konferansı’nda İngiltere ile AB arasında hedefledikleri güvenlik ortaklığını anlatacağını belirterek, “Her halükarda, iş birliğimizi azaltmamız gerekmiyor, ancak şunları dikkate almalıyız, elde ettiğimiz şeyleri nasıl geliştirebiliriz? Bu iş birliğini nasıl daha da canlı hale getirilebiliriz? Çünkü tehditler azalmıyor, artıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Merkel ile uluslararası konuları da ele aldıklarını ifade eden May, Almanya ile İngiltere’nin dış politikada yakın iş birliği içinde olduğunu dile getirdi. İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin taahhütlerini bugün yinelediğini aktaran May, herkesin bunlara bağlı kalması gerektiğini ifade etti.