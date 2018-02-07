'Ülkeye Batılı olmayan yabancı girmesin'

Danimarka'da sol muhalefetin en büyük partisi Sosyal Demokratlar, ülkeye giriş yapan Batılı olmayan yabancıların azaltılması için sayılarına üst sınır konulmasını önerdi. Sosyal Demokrat Parti lideri Mette Frederiksen, özellikle iltica talep eden Afrikalıları hedef alan 44 sayfalık bir plan açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Frederiksen "Danimarka'ya gelmek isteyen yabancılar içinde Batılı olmayanların sayısına üst sınır getirilmesini istiyoruz. Sığınma sistemizi reforme etmek, bunun için öncelikle Avrupa dışında kabul merkezleri kurulmasını istiyoruz'' dedi.

'BAŞVURULARI ONAYLANSA BİLE GİREMEYECEKLER'

Plan, Danimarka'ya 'aniden kendiliğinden' gelen sığınmacıların Avrupa dışında, Kuzey Afrika'da kurulacak kabul merkezlerine gönderilmesini, başvuruları incelenirken orada kalmalarını, Danimarkalı yetkililer tarafından başvuruları onaylansa bile Danimarka'ya giriş izni almamalarını öngörüyor.

BM GÖZETİMİNDE KUZEY AFRİKA'DAKİ KAMPLARDA KALACAKLAR

Sığınmacıların Birleşmiş Milletler'in koyduğu kotalar dışında Danimarka'dan iltica almalarını imkansız hale getiren plana göre sığınmacılar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin koruması altında başvuruları değerlendirilirken transit ülkede kalacaklar ve bu zaman zarfındaki ihtiyaçlarının masrafları Danimarka tarafından karşılanacak.

SIĞINMACILARLA MÜCADELE

Avrupa'yı sarsan 2015-16'daki sığınmacı krizi sırasında 30 bin kişiyi ağırlayan Danimarka, o zamandan beri Almanya ile sınırlarına sıkı kontrol getirdi, sığınmacı kabul şartlarını zorlaştırdı. Bunun sonucunda geçen yıl iltica başvurusu sayısı 3500'e düştü.

'ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK KARDEŞLİK' LAFTA

Sosyal Demokrat Parti'nin sloganının ve parti programındaki temel ilkesinin 'özgürlük, eşitlik, kardeşlik' olmasına rağmen, Frederiksen, 5.7 milyon nüfuslu Danimarka'nın topraklarında daha fazla yabancı entegre etme kapasitesi bulunmadığını savundu. Bunu da "Danimarka kısa vadede hızla değişti: Batı kökenli olmayanlar 1980'de nüfusun yüzde 1'ine denk geliyordu, bugünse yüzde 8'ini oluşturuyor" diye gerekçelendirdi.

'İNSAN HAKLARINA SIĞMAZ'

Ancak sol muhalefetin diğer üyeleri planı reddetti. Kızıl-Yeşil-İttifak "Sığınmacılara olan sorumluluklarımızı terk edip Kuzey Afrika'nın üzerine yıkarak entegrasyon sorununu çözemeyiz. İnsan haklarına sığar bir yanı da yok" dedi.

'GERÇEKÇİ DEĞİL'

Sosyal Liberal Parti, sığınmacıların Kuzey Afrika'daki kabul merkezlerine gönderilmesine ilkesel olarak karşı olmadığını ama bunu kabul edecek bir ülke bulunamayacağından planın hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını söyledi.