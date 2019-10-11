AB, Türkiye’ye ortak tavırda zorlanıyor
SURİYE’nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı harekâtı konusunda önceki akşam ortak bir açıklama yapan Avrupa Birliği, gelecek hafta Türkiye konusunu tüm boyutlarıyla hem dışişleri bakanları hem de liderler düzeyinde masaya yatıracak.
AB başkentlerinden operasyonu kınayan ve işgal olarak değerlendiren bazı açıklamalar gelse de ortak açıklamada bu vurgulara yer verilmemesi dikkat çekti. Bu durum üye ülkelerin yüzde 100 aynı çizgide olmadığını göstermesi açısından önem taşıyor. Gelecek hafta alınacak kararların tonunun daha olumsuz olma ihtimali var ancak çıkacak kararın nihai hali çok sayıda unsura bağlı olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘kapıları açma’ vurgusu da kararları şekillendirecek unsurlar arasında yer alabilir.
Bu arada Avrupa medyası Türkiye’nin üyelik sürecinin operasyondan etkilenme ihtimalini gündeme taşımaya çalışıyor. AB Komisyonu sözcülerinden Maja Kocijancic, bu yönde bir soruyu, “Katılım, tüm aday ülkelerin dış politikalarını AB’nin çizgisine uydurmasını gerektiriyor. Bu bağlamda, eğer Türkiye de üyelik konusunda ciddiyse izlemesi gereken yol bu” dedi.
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