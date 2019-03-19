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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.03.2019 - 07:05, Son Güncelleme:

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den vizesiz Avrupa açıklaması

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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den vizesiz Avrupa açıklaması

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, "Vize serbestisi konusunda teknik görüşmeler devam ediyor. Hala yapılması gereken şeyler var. Bu teknik konular tamamlandıktan sonra vize serbestisi ele alınabilecek." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Adana Sanayi Odasında düzenlenen "AB-Türkiye ilişkilerinde son gelişmeler ve iş dünyasına etkileri" konulu konferansa katıldı.

Berger, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile "müzakereleri askıya alma önerisi raporunu" oy çokluğuyla kabul ettiğini anımsattı.

Kararın sadece tavsiye niteliği taşıdığının altını çizen Berger, kararın üyelik sürecinin bitirilmesini değil sürecin askıya alınmasını içerdiğini kaydetti.

Berger, "Ancak biz Türkiye’nin Avrupa perspektifini ve üyelik sürecini canlı tutmak istiyoruz. Bu, Türkiye’nin özellikle ekonomi anlamında gerçekleştirdiği reformlar açısından önemli motivasyon olabilir." diye konuştu.

Berger, Türkiye'yi gezerken ülkenin AB'nin ortaya koyduğu yönetmeliklerin birçoğuna ayak uydurduğunu gördüğünü, görüşmelerinde Türkiye'nin ticaretini, sanayisini ve rekabet gücünü sadece Türkiye-AB perspektifinde değil dünya çapında da geliştirdiğini gözlemlediğini belirtti.

Berger, AB ile Türkiye arasında 2016’dan bu yana Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan görüşmeler çerçevesinde oldukça olumlu gelişmelerin olduğunun söylenebileceğini kaydetti.

Vize serbestisi konusunda da çalışmaların sürdüğünü ifade eden Berger, "Vize serbestisi konusunda teknik görüşmeler devam ediyor. Bazı teknik konularda ilerleme sağlamamız için hala yapılması gereken şeyler var. Bu teknik konular tamamlandıktan sonra vize serbestisi ele alınabilecek." dedi.

Berger, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırı ve Hollanda’daki silahlı saldırıya da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni Zelanda ve Hollanda’da yaşanan olaylar, hepimizin birlikte olmasının ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Özellikle terörizme, aşırıcılık ve aşırı milliyetçilik dalgalarına karşı mücadele etmenin çok önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyelere çıkarılması her iki taraf açısından da çok büyük önem taşıyor."

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