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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
01.02.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

"AB-Türkiye arasındaki iş birliğini geliştirmek fayda sağlar"

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"AB-Türkiye arasındaki iş birliğini geliştirmek fayda sağlar"

Romanya'da iki gün süren Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'nın sona ermesinin ardından Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Mogherini ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye konusunu ay ortasında Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi Toplantısı'nda ele almaya karar verdiklerini belirten Mogherini, bu çerçevede 12-14 Mart arasında 3'üncü Brüksel Suriye Konferansı'nın gerçekleşeceğini duyurdu.

Mogherini, konferansın sadece insani yardıma değil aynı zamanda Suriye'deki duruma siyasi çözüm bulmaya da odaklanacağını ifade etti.

"TÜRKİYE-AB İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK FAYDA SAĞLAR"

Romanya'nın AB Konseyi dönem başkanlığının aday ülke Türkiye ile ilişkilere etkisinin sorulması üzerine Mogherini, "Romanya'nın başkanlığı, AB'nin önem verdiği bölgede aday ve ortak ülke olan Türkiye'yle birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor." diye konuştu.

Mogherini, Türkiye ve AB'nin özellikle dış politika ve güvenlik konularda birçok ortak çıkarı bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ve AB arasında dış politika ve güvenlik gibi stratejik alanlarda iş birliğini geliştirmek karşılıklı fayda sağlar." dedi.

"TÜM TARAFLAR INF'YE RİAYET ETMELİ"

Mogherini, ABD'nin bugün Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekileceğine ilişkin soru üzerine, AB'nin NATO'dan konuya ilişkin bilgi aldığını, anlaşmanın Avrupa'nın güvenliğine önemli katkı sunduğunu söyledi.

AB ülkelerinin anlaşmaya taraf olmadığının altını çizen Mogherini, "AB, tüm tarafların INF Anlaşması'na riayet etmesini ve korumasını bekliyor." diye konuştu.

Mogherini, Avrupa'nın geçmişte olduğu gibi tekrar büyük güçlerin çekişme ve savaş alanına asla dönmesini istemediğini, savaşların denetlenmesi girişimlerinin dünyanın güvenliği için kilit önemde olduğunu ifade etti.

"VENEZUELA YAPTIRIM LİSTESİNE YENİ İSİMLER EKLENEBİLİR"

AB'nin halihazırda Venezuela'da şiddet olayları ve demokrasinin ihlalinden sorumlu bazı kişilere yönelik yaptırımlarının bulunduğunu kaydeden Mogherini, bu yaptırımların geçen haftalarda 1 yıllığına uzatıldığını belirtti.

Mogherini, "Dışişleri bakanları Venezuela'ya yönelik yaptırım listesine demokrasi ihlali ve şiddet olaylarında sorumlu olan yeni isimlerin eklenme ihtimalini de görüştü. Bu ihtimali göz ardı etmiyoruz." açıklamasını yaptı.

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