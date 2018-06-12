AB sınırlarını ihlal ettiği için ölüm cezası alan ineğe af çıktı
Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) sınırlarını terk edip Sırbistan'a geçtiği için ölüm cezası alan bir inek hakkında af kararı çıkardı.
Sputnik'in Focus News'tan aktardığına göre, 12 Mayıs'ta sürüden geri kalan ve tek başına hareket ederek AB üyesi olmayan Sırbistan'a geçen Penka isimli inek bir Sırp çiftçi tarafından bulunarak Bulgaristan'a iade edilmişti. İncelemeden geçen inekte herhangi bir hastalığa rastlanmamışsa AB yasaları Penka'nın ahırına dönüşüne engel olmuştu. İneği muayene eden Bulgar veteriner ineğin itlaf edilmesine hükmetmişti.
Olayın medyada yer almasının ardından Penka'nın hayatını kurtarmak için Change.org üzerinde imza kampanyası başlatılmıştı. Kampanya kısa zamanda 25 bin imza toplamış, ünlü İngiliz müzik sanatçısı Paul McCartney de ineğin serbest bırakılması talebinde bulunmuştu.
Bulgaristan Gıda Kalite Kontrol Ajansı, sorunun çözüme kavuşturulduğunu ve Penka'nın sahibine iade edileceğini açıkladı.
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