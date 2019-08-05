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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
05.08.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

AB sığınmacılara yönelik ihlalleri araştıracak

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AB sığınmacılara yönelik ihlalleri araştıracak

Avrupa Birliği, kurumun sınır koruma ajansı Frontex'in sığınmacılara yönelik hak ihlallerinde bulunduğu, üye ülke polislerinin ihlallerine de göz yumduğu iddiasını araştıracağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde, medyaya yansıyan Frontex'e ait kurum içi belgelere ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu haberleri gördüklerini belirten Andreeva, AB Komisyonunun sığınmacılara yönelik kötü muameleden her zaman endişe duyduğunu ve bu tarz iddiaları ciddiye aldığını söyledi.

AB sığınmacılara yönelik ihlalleri araştıracak

"FRONTEX İÇİN İNCELEME BAŞLATACAĞIZ"

Andreeva, "Sığınmacılara yönelik şiddetin ve tacizin hiçbir çeşidi kabul edilemez." diyerek Frontex içinde bu haberlerin doğru olup olmadığına yönelik inceleme başlatacaklarını kaydetti.

Alman ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Frontex'e ait kurum içi yüzlerce belgede, sığınmacılara yönelik kötü muamele, köpeklerle kovalama, coplama ve biber gazıyla saldırı benzeri çeşitli hak ihlallerinin yer aldığı öne sürülmüştü.

Söz konusu ihlallerde Bulgar, Macar ve Yunan sınır polisinin de adının geçtiği haberlerde, yaşananlarla ilgili kurum içi pek çok incelemenin "dosya kapanmıştır" notuyla sonlandırıldığı iddia edilmişti.

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