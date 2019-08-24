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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
24.08.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

AB, Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı

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AB, Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Rusya'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor. Hatta Rusya'nın Azak Denizi'ndeki kışkırtmaları gibi yeni nedenler de eklendi." dedi.

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi öncesinde basında açıklamalarda bulunan Tusk, ülkeler arasındaki ticaret savaşlarının devam ettiği bu dönemde, zirvenin "dayanışma ve birlik" açısından önemli bir sınama niteliği taşıdığını ifade etti.     

"Ticaret savaşları ekonomik durgunluk getirir." uyarısında bulunan Tusk, söz konusu çatışmaların aynı zamanda güven ortamına zarar vereceğini kaydetti.    "Rusya G7'ye davet edilmemeli"     

Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın tekrar G7 Zirvesi'ne davet edilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Rusya'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor. Hatta Rusya'nın Azak Denizi'ndeki kışkırtmaları gibi yeni nedenler de eklendi." diye konuştu. Rusya'nın "demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı yolunda yürümeye devam etmediği" değerlendirmesinde bulunan Tusk, Rusya yerine, gelecek yıl Ukrayna'nın G7 Zirvesi'ne konuk olarak davet edilmesi için muhataplarını ikna etmeye çalışacağını bildirdi.     

"ANLAŞMASIZ AYRILIK KABUL EDİLEMEZ"      

AB Konseyi Başkanı Tusk, G7 Zirvesi kapsamında yarın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de bir araya geleceğini belirterek, İngiltere'nin birlikten ayrılması (Brexit) konusunda her türlü iş birliğine ve görüş alışverişine açık olduğunu vurguladı.     

"Anlaşmasız ayrılık AB için kabul edilemez." görüşünü paylaşan Tusk, "İş birliğine açık olmadığımız tek konu anlaşmasız ayrılık." açıklamasında bulundu.     

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