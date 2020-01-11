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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 11.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

AB, Ortadoğu için Türkiye’ye geliyor

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AB, Ortadoğu için Türkiye’ye geliyor

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, zamanlaması ve içeriği açısından dikkat çekici bir görüşme için bugün İstanbul’da olacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Michel’in önceliği Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinden ziyade Ortadoğu’daki gelişmeler. Michel’in göreve gelmesinden kısa bir süre sonra bu ziyareti gerçekleştiriyor olması ve AB kurumlarının liderlerinin yenilendiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni AB Konseyi Başkanı arasındaki ilk toplantı olması da temasın sembolik önemini artırıyor. Temas, Türkiye’nin bölgesel konulardaki rolüne ve her iki tarafı ilgilendiren başlıklarda üst düzey siyasi diyaloğun devamına verilen önemin bir göstergesi olarak da algılanıyor.

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