AB mahkemesi aile birleşimi davasında Türk aileyi haklı buldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB mahkemesi aile birleşimi davasında Türk aileyi haklı buldu
GeriDünya AB mahkemesi aile birleşimi davasında Türk aileyi haklı buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
10.07.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

AB mahkemesi aile birleşimi davasında Türk aileyi haklı buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB mahkemesi aile birleşimi davasında Türk aileyi haklı buldu

Avrupa Adalet Divanı, Danimarka'nın, Türk çiftin aile birleşimini engellemek için "bağlılık şartını" öne sürmesini, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki Ankara Anlaşması'nın ihlali olarak nitelendirerek hukuksuz olduğuna hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Danimarka Yabancılar Bakanlığı tarafından aile birleşimi başvurusu reddedilen Türk çifte ilişkin davayı karara bağladı.

Danimarka Yabancılar Bakanlığı, Türk kökenli Danimarka vatandaşının Türkiye'de evlendiği eşiyle aile birleşimine "bağlılık şartını" (çiftlerin Danimarka'ya olan bağının geldikleri ülkeden fazla olmasını öngören koşul) öne sürerek engel olmuştu.

Mahkeme, Danimarka'nın bu şartı ön koşarak aile birleşimine "yeni kısıtlayıcı tedbir" getirdiğinin altını çizerek böylelikle Türkiye ve AB ülkeleri arasında 1963'te imzalanan ve üye ülkelerdeki Türk vatandaşlarına birçok hak tanıyan Ankara Anlaşması'nı ihlal ettiğine hükmetti.

Bu yeni tedbirin hukuki olmadığı kararına varan mahkeme, yasal bir şekilde Danimarka'da çalışan ve oturum izni bulunan AB üyesi ülke vatandaşının, Türk eşiyle aile birleşiminin gerçekleşmesine engel olunmasını haksız buldu.

DANİMARKA, EN SERT GÖÇMEN YASALARINA SAHİP ÜLKE

AB ülkeleri arasında en sert göçmen yasalarına sahip olmakla bilinen Danimarka'da, bu kararın Ankara Anlaşması ihlal edilerek aile birleşimi engellenen birçok Türk vatandaşı için emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Danimarka, aile birleşimi davalarında "bağlılık şartı" olarak öne sürdüğü koşulla, başvuru yapan çiftlerin Danimarka'ya olan bağlarının, bulundukları ülkeden daha fazla olması gerektiğini savunuyor.

Esasen, Danimarka'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların da Ankara Anlaşması uyarınca bu şarttan muaf tutulması gerekiyor.

AB'nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasında 1963'te imzalanan Ankara Anlaşması, Türkiye vatandaşı olan göçmenlerin üye ülkelerde serbest dolaşım gibi birçok hakkını garanti altına alıyor. Anlaşma hükümleri, 1972'de AB üyesi olan Danimarka'yı da bağlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Dışişleri'nden ABD'ye S-400 tepkisi
Almanya Başbakanı Merkel yine titredi
Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması
İran’dan ABD ve Arap ülkelerine gözdağı