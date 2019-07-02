AB liderleri müzakereler için tekrar bir arada

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB liderleri müzakereler için tekrar bir arada
GeriDünya AB liderleri müzakereler için tekrar bir arada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
02.07.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

AB liderleri müzakereler için tekrar bir arada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB liderleri müzakereler için tekrar bir arada

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin lideri, temel Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanlarını atamaya yönelik yaklaşık 18 saat süren müzakerelerde anlaşma sağlayamayınca bugün tekrar toplandı.

Zirvede, AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi önemli pozisyonların başına getirilecek isimler belirlenmeye çalışılıyor.

AB KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İÇİN TİMMERMANS'IN İSMİ GEÇİYOR

Yoğunluklu olarak Sosyal Demokratların (S&D) liste başı adayı ve halihazırda AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Hollandalı Frans Timmermans'ın ismi AB Komisyonu Başkanlığı için zikredilirken, AB Konseyi Başkanlığı için Dünya Bankası Üst Yöneticisi Bulgar asıllı Kristalina Georgieva, AP Başkanlığına Avrupa Halk Partisinin (EPP) liste başı adayı Alman Manfred Weber, AB Yüksek Temsilcisi için de liberallerden Danimarkalı Margrethe Vestager, Belçika Başbakanı Charles Michel ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in isimleri geçiyor.

Liderleri en fazla zorlayan konunun 2014'te Jean-Claude Juncker'in AB Komisyonu Başkanı atanması sağlayan "Spitzenkandidat" sistemi olduğu düşünülüyor. AP seçimlerinde en fazla oyu alan siyasi grubun liste başı adayının başkan atanmasını öngören sistemi, parlamentodaki birinci siyasi grup olan EPP, müzakereleri tıkamak pahasına tekrar uygulamak istiyor. Ancak liste başı adayı Weber'in destek görmemesi ve EPP'nin oy kaybetmiş olması, "Spitzenkandidat" sistemini zora sokuyor.

Zirve öncesi basına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Herkesin tutumunda biraz değişikliğe gitmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde bir anlaşma sağlanabilir. Bugüne neşeli ve kararlı bir zihinle başlıyorum." diye konuştu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise "AB Komisyonu Başkanlığına bir kadının atanmasından memnuniyet duyarım." açıklamasında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedor Sanchez, Timmermans'ın AB değerlerini ve anlaşmalarını desteklediği için eleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek "Frans Timmermans'ın AB Komisyonu Başkanlığına atanmasını destekliyoruz." dedi.

VİŞEGRAD'DAN TİMMERMANS'A RET

Vişegrad ülkeleri olarak bilinen Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya, hukukun üstünlüğü ve göç politikalarını ön plana çıkaran Timmermans'ın AB Komisyonu Başkanlığına atanmasına sıcak bakmıyor.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, göç konusundaki görüşleri ve bölgeye yönelik olumsuz tutumu nedeniyle Timmermans'ın AB Komisyonu Başkanlığına atanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Vişegrad grubunun müzakereler boyunca Timmermans'ın adaylığına karşı çıktığına dikkati çeken Babiş, "Fransa, İspanya, Hollanda ve Almanya'nın liderleri, Vişegrad grubunun 21 saat boyunca bu adamın AB Komisyonu Başkanı olmasını engellemek için uğraştığını neden anlamıyor?" sorusunu yöneltti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck de müzakerelerde coğrafi dengenin gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak "Ancak daha da önemlisi, Avrupa'nın değiştiğini kabul eden açık fikirli ve kalpli adayların desteklenmesi." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Gizlice imzalandığı ortaya çıkmıştı! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’de resmi törenle karşılandı
İran'dan Beyaz Saray açıklamasına tek kelimelik yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de