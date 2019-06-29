AB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor
GeriDünya AB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
29.06.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

AB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB liderleri 'başkanlarını' seçmek için toplanıyor

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin lideri, birliğin önemli kurumlarının başkanlarını müzakere etmek için Brüksel'de yarın düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin hemen ardından ve AB Liderler Zirvesi'nde başkanlık seçimleri için bir araya gelen liderler, AB Komisyonu, AB Konseyi, AP, Avrupa Merkez Bankası (ECB), AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği gibi birliğin temel kurumlarının başına gelecek isimleri müzakere etmek için yarın üçüncü kez toplanacak.

Liderler, en çetin pazarlığı AB Komisyonu Başkanlığı için yürütüyor. Komisyon Başkanı, 28 ülkenin liderinin ortak bir adayda karar kılmasıyla belirleniyor. Belirlenen liderin ataması ise AP'nin onayıyla yapılıyor. Görevini 5 yıl sürdürecek yeni komisyon başkanının seçimi için, AB Konseyinde nitelikli çoğunlukla belirlenmesi (28 oydan 21'i) ve AP üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor.

Bu nedenle, liderlerin AP'de 2 Temmuz'da başlayacak yeni dönem öncesinde karar almaları önem taşıyor. AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker'in görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. 1 Kasım'da yeni başkanın göreve başlaması gerekiyor.

ÖNEMLİ POZİSYONLAR İÇİN ZORLU MÜZAKERE

Önemli koltukların başında yer alan AB Komisyonu Başkanlığı'nın yanı sıra, AB Konseyi, AP, Avrupa Merkez Bankası, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'ne de yeni atamalar yapılması gerekiyor.

Söz konusu pozisyonlar için üye ülkeler ve AP yoğun müzakereler yürütüyor. Tüm pozisyonlar için ayrı atamalar yapılacak olsa da müzakereler genellikle bir "paket" halinde yürütülüyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın görev süresi 30 Kasım, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin 31 Ekim 2019’da sona eriyor.

Görev süresi Temmuz ayı içinde son bulacak AP Başkanı Antonio Tajani’nin yerine de yeni başkanının parlamentonun ilk oturumunda belirlenmesi öngörülüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırım olmayacağını sayın Trump'tan duymuş olduk
ABD Başkanı Trump'tan tarihi sözler: Obama adil davranmadı, Erdoğan'ın suçu yok...
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de BM Genel Sekreteri Guterres’i kabul etti
Kuzey Kore Trump'ın teklifine açık kapı bıraktı