AB Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanıyor
GeriDünya AB Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
28.05.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

AB Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB Liderler Zirvesi Brüksel'de toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB Komisyonu başkanı, AB Konseyi başkanı, AP başkanı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi gibi üst düzey pozisyonlara kimlerin getirileceğine ilişkin pazarlık sürecini başlatmak için bir araya geldi.

Brüksel'de AB Konseyi binasında gayriresmi bir zirve için akşam yemeğinde buluşacak olan liderler, AB'nin yeni başkanlarını belirlemek için zorlu ve uzun soluklu olması beklenen müzakere sürecini başlatacak.     

MERKEL'DEN WEBER'E DESTEK     

Zirve öncesinde basına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Almanya'daki büyük koalisyonun lideri olarak tüm koalisyon ortaklarının Spitzenkandidat sürecini desteklediğini söylemekten memnuniyet duyuyorum." dedi.     

Kendisinin Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber'i desteklediğini kaydeden Merkel, tüm koalisyon ortakları için bu durumun geçerli olmadığının altını çizdi.     

Merkel, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak AB Zirvesi'ne kadar sürecin netleşmesi için zaman olduğunu, müzakerelerin devam edeceğini vurguladı.     

AB Liderler Zirvesi Brükselde toplanıyor

MACRON İSİM VERMEKTEN KAÇINDI     

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Avrupa genelinde acilen ele alınması gereken konular arasında iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu ifade etti.     

Avrupa ekonomisinin güçlendirilmesinin de öncelik taşıdığını dile getiren Macron, 5 yıllık dönemde  AB'nin savunma, göç ve sınır güvenliği gibi konularda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu söyledi.     

Seçimlerin ardından AP'de bir çoğunluğun oluşmadığına dikkati çeken Macron, yeni bir güç merkezinin oluşturulması gerektiğini belirtti.     

AB Liderler Zirvesi Brükselde toplanıyor

Macron, AB Komisyonu başkanı seçimine ilişkin "deneyimli" ve "güvenilirliği" bulunan isimleri destekleyeceğine işaret ederek, "Bugün isimlerden bahsetmek istemiyorum. (Avrupa'nın) Projeleri, öncelikleri ve kriterlerine odaklanmak istiyorum." diye konuştu.     

AB KOMİSYONU İÇİN BAŞKANLIK SEÇİMİ     

AB Komisyonu Başkanlığı için AP'deki 8 siyasi grubun farklı liste başı adayları bulunuyor. AB liderlerinin yeni komisyon başkanını seçerken, AP seçimleri sonuçlarını göz önünde tutma zorunluluğu bulunuyor.     

AB Liderler Zirvesi Brükselde toplanıyor

Liderlerin, AB Komisyonu Başkanlığı için ortak bir adayda uzlaşmasının ardından AP'nin de bu adaya mutlak çoğunlukla onay vermesi gerekiyor.     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Rusya ve Belarus'tan NATO'ya ortak tepki
Everest'te tırmanış sezonunda 11 kişi öldü
KKTC'de ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı
IKBY'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani oldu