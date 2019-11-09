AB Komisyonu’nda Türkiye tutumu değişmeyecek
Mevcut genişleme politikasında Batı Balkan ülkeleriyle Türkiye’yi tamamen ayıran bir yaklaşım içinde olan Avrupa Birliği Komisyonu, bu yaklaşımını değiştirme niyetinde olmadığını net şekilde ortaya koyuyor.
Göreve 1 Aralık’ta başlaması öngörülen yeni AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, genişleme dosyasını verdiği Macar Oliver Varhelyi’ye gönderdiği görevlendirme mektubunda odağa batı Balkan ülkelerini yerleştirdi. Bu ülkeler için inanılır bir perspektif sunulmasını ve sürecin hızlandırılmasını isteyen von der Leyen, ‘AB’den uzaklaşmayı sürdürdüğü için’ Türkiye ile müzakerelerin durma noktasına geldiğini ve herhangi bir başlığın açılmasının ya da kapanmasının söz konusu olmadığını hatırlattı. Buna rağmen Türkiye’nin güvenlik, göç, ekonomi ya da ticarette AB’nin önemli bir ortağı olmayı sürdürdüğü Von der Leyen’in vurguları arasında yer aldı.
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