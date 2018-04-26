AB Komisyonu Başkanı Atina’da konuştu... Türkiye’ye eleştiri Yunanistan’a övgü
Yunan parlamentosundaki özel oturumda konuşan AB Komisyonu Başkanı Juncker, Yunanistan’a övgüler yağdırırken, Türkiye’yi eleştirdi.
AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Atina ziyareti sırasında Yunanistan’a övgüler yağdırırken, Türkiye’yi eleştirdi. Juncker, dün Yunan parlamentosundaki özel oturumda yaptığı konuşmada “Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege’de yasadışı şeyler yapmaya devam ediyor. Varna’da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’nin uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri ile ilgili yükümlülüklerini dile getirdik. Kıbrıs (Rum Kesimi) dâhil tüm AB üyeleri ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini söyledik” dedi.
YUNAN ASKERLERİ MESELESİ
Juncker, 1 Mart’ta Meriç’te Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan iki Yunan askerinin mutlaka serbest bırakılması gerektiğini de belirterek “Kimse bana, Türk topraklarındaki iki Yunan askerinin, Türkiye’nin güvenliği için tehdit oluşturduğunu söylemesin” diye konuştu. AB Komisyonu Başkanı, Yunanistan için de “Ömrüm boyunca Yunanistan’ın sadık bir dostu olarak kaldım. Zor anlarında hep destek oldum. Yunan halkını çok seviyorum. Yunanistan demokrasinin beşiği, Yunan parlamentosu da demokrasinin mabedidir” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda da Yunanca “Yaşasın Avrupalı Yunanistan, yaşasın Yunanlı Avrupa” diye konuştu.
ÇİPRAS’IN AÇIKLAMALARI
AB Komisyonu Başkanı, Atina ziyareti sırasında, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ve Başbakan Aleksis Çipras ile görüştü. Juncker, Cumhurbaşkanı Pavlopulos’a “Yunanistan’ı ikinci vatanı saydığını” söyledi. Çipras ise “Türkiye’nin Ege’de egemenlik haklarımıza yönelik tehlikeli tahriklerine kararlılık ve soğukkanlıkla karşı koyuyoruz. Buna karşı, diyalog için de ısrarlıyız” dedi.
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