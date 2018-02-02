Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>AB kılıcı çekti... Dikkat çeken rapor: İşgale turizm kılıfı

    AB kılıcı çekti... Dikkat çeken rapor: İşgale turizm kılıfı

    DHA
    02.02.2018 - 00:43 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği Misyon Başkanları tarafından yayınlanan yıllık raporda, İsrail'in turistik yerleşim alanlarını yasa dışı yerleşim alanlarını meşrulaştırmak için politik bir araç olarak kullandığına işaret edildi.

    The Guardian'da yer alan habere göre Kudüs'teki Avrupa Birliği diplomatları İsrail Kudüs'ün Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri meşrulaştırmak için arkeolojik ve turistik sit alanları inşa ettiği konusunda uyarı yaptı.

    1967'den bu yana İsrail tarafından işgal edilmekte olan Doğu Kudüs'teki bazı bölgeler, basına sızan rapora göre, yerleşim alanlarını desteklemek, meşrulaştırmak ve genişletmek amacıyla politik bir araç olarak kullanılıyor.

    Raporda İsrail'in çok nüfuslu bölgelerde ulusal park olarak ilan ettiği tek bölge Doğu Kudüs ifadeleri yer aldı. AB'nin Kudüs'teki diplomatları tarafından hazırlanan raporda kentteki genel durumun kötüleştiği ve barışa dair umutların azaldığı belirtildi.

    Raporda kentin nüfusunun yüzde 37'sini oluşturan Filistinlilier'in 130 bina yıkımı ve 228 insanın yerinden edilmesi gibi kararlarla ötekileştirilmeye devam ettiğine vurgu yapıldı.

    Etiketler: israil , rapor , filistin
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri