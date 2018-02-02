AB kılıcı çekti... Dikkat çeken rapor: İşgale turizm kılıfı

The Guardian'da yer alan habere göre Kudüs'teki Avrupa Birliği diplomatları İsrail Kudüs'ün Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri meşrulaştırmak için arkeolojik ve turistik sit alanları inşa ettiği konusunda uyarı yaptı.

1967'den bu yana İsrail tarafından işgal edilmekte olan Doğu Kudüs'teki bazı bölgeler, basına sızan rapora göre, yerleşim alanlarını desteklemek, meşrulaştırmak ve genişletmek amacıyla politik bir araç olarak kullanılıyor.

Raporda İsrail'in çok nüfuslu bölgelerde ulusal park olarak ilan ettiği tek bölge Doğu Kudüs ifadeleri yer aldı. AB'nin Kudüs'teki diplomatları tarafından hazırlanan raporda kentteki genel durumun kötüleştiği ve barışa dair umutların azaldığı belirtildi.

Raporda kentin nüfusunun yüzde 37'sini oluşturan Filistinlilier'in 130 bina yıkımı ve 228 insanın yerinden edilmesi gibi kararlarla ötekileştirilmeye devam ettiğine vurgu yapıldı.