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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB: İran nükleer anlaşma taahhütlerine uymalı

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AB: İran nükleer anlaşma taahhütlerine uymalı

Tahran yönetiminin geçen çarşamba nükleer araştırma ve geliştirmeye dair taahhütlerini askıya almasına AB’den tepki geldi. AB Komisyonu, gelişmeyi büyük endişeyle karşıladıklarını bildirdi.

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, ülkesinin nükleer araştırma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini “bir kenara bıraktıklarını” ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan
adımları atacaklarını açıklamasına İngiltere ve Fransa’dan sonra Avrupa Birliği’nden (AB) de tepki geldi.

AB KOMİSYONU SÖZCÜSÜ

Maja Kocijancic dün, İran’ın nükleer araştırma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini “bir kenara bıraktıklarını” ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarına yönelik açıklamasını “büyük endişeyle” karşıladıklarını belirtti. “AB, İran’ın nükleer anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye devam ettiği müddetçe anlaşmaya olan bağlılığını sürdüreceğini açık ve tutarlı bir şekilde ifade etmiştir” diyen Kocijancic, Birliğin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile bu yöndeki gelişmeleri takip ettiğini vurguladı. Kocijancic, “İran’a nükleer anlaşmaya ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirme ve bunlarla uyumsuzluk gösteren tüm faaliyetlerini geri çevirme çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullandı.

TİCARİ MEKANİZMA

AB’nin İran nükleer anlaşmasını korumak için bazı adımlar attığına dikkati çeken Kocijancic, bu çerçevede İran’a yönelik ABD yaptırımlarını bertaraf etmeyi planlayan özel amaçlı ticari mekanizmanın kurulduğunu anımsattı. Başkent Tahran’da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile geçen çarşamba bir araya gelen Ruhani, toplantının ardından yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin azaltılmasıyla ilgili üçüncü adımın cuma günü hayata geçeceğini belirtmişti.

TRUMP: YAPTIRIMLARA SON VERMEYECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarına son vermesinin gündemde olmadığını söyledi. Beyaz Saray’dan önceki gün yapılan açıklamaya göre, Trump ve Macron bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki lider, dijital satış vergileri görüşmelerinin başarıyla tamamlanması ve İran’ın Basra Körfezi’ndeki seyrüsefer ve ticaret özgürlüğünü tehdit eden eylemlerine son verilmesinin bir zorunluluk olduğu konusunda mutabık kaldı. Trump ayrıca, İran’a yönelik yaptırımların süreceği mesajını yineledi.

BİLGİ NOTU

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın kararları çerçevesinde “barışçıl” adımlar atacağını söyleyen Ruhani, “AB’nin önünde 60 günlük bir süre daha var, onlar taahhütlerine ne zaman uyarsa biz de nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize geri döneriz” demişti.

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