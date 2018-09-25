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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
25.09.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

AB, İran ile petrol ticaretini sürdürüp yaptırımların etrafından dolaşabilmek için yeni bir yapı kuruyor

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AB, İran ile petrol ticaretini sürdürüp yaptırımların etrafından dolaşabilmek için yeni bir yapı kuruyor

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilip Kasım ayından itibaren Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmaya karar vermesinin ardından, anlaşmanın imzacılarından olan Avrupa Birliği (AB) İran'la ticareti sürdürebilmek adına yeni bir kurumsal yapı oluşturma çalışmaları yürütüyor.

AB'nin kuracağı yeni yapı, enerji şirketlerinin ABD Doları'na ve ABD'nin öncülük ettiği küresel finansal sisteme bağlı kalmadan İran ile petrol ticareti yapabilmesinin önünü açıyor.

Brüksel, sistemin nasıl işleyeceği konusunda henüz detay vermiş değil.

Bu yılın başlarında ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekildiğini duyurmuş ve 4 Kasım'dan itibaren İran'a yönelik yaptırımların enerji ticaretini kapsayan ayağının yeniden yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Yeni yapıyı Mogherini açıkladı

AB'nin üzerinde çalıştığı ve yaptırımların etrafından dolaşması amaçlanan yapıyı kamuoyuna açıklayan kişi AB'nin Dışişleri vee Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini oldu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Mogherini, İran anlaşmasının diğer imzacı ülkeleri İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya ile gerçekleştirdiği temasların ardından, "Ekonomik aktörlerin İran ile yasal çerçevede ticaret yapabilme özgürlüğünü korumak konusunda kararlıyız" dedi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan İran anlaşması, İran'In uranyum zenginleştirme programını önemli ölçüde sınırlaması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerini ülkeye kabul etmesini kapsıyordu.

Tahran'ın bu adımları karşılığında AB ve ABD, İran'a yönelik yaptırımların kademeli olarak kaldırılması taahhüdünde bulunmuştu.
Mogherini, teknik ekiplerin oluşturulacak yeni yapının detayları üzerinde çalışacağını da ifade etti.

Ancak böyle bir yapının ne derece etkili olabileceği konusunda şüpheler bulunuyor. ABD'de Trump yönetiminin yaptırımları gözden geçirip kurulacak yeni yapıyı da yaptırım kapsamına sokabileceği ifade ediliyor.

 

 

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