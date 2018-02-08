‘AB ile yeni dönem başladı’

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın dün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Vize Serbestiyeti Anlaşması’nı gerçekleştirmek için öngörülen 72 kriter tarafımızdan tamamlanmak suretiyle Dışişleri Bakanlığımız tarafından AB makamlarına iletildi. Bu trafiğin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmasını umut ediyoruz ve bekliyoruz. Bugün itibarıyla yeni bir sürecin başladığını ifade edebiliriz. Bizim beklentimiz, resmi görüşmeler ve yazışmalar çerçevesinde bunun en kısa sürede hayata geçirilmesi.

SCHENGEN VİZE SİSTEMİ

Bu sağlanırsa şüphesiz Türkiye’deki AB algısı da değişecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen Vize Sistemi içinde serbest dolaşım hakkına sahip olması aslında çok daha önceden elde edilmesi gereken müktesep bir haktı. Bunun 2018 yılı içinde hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi Türkiye-AB ilişkilerine şüphesiz yeni bir ivme kazandıracaktır. Bizim şu anda beklentimiz; Türkiye’nin önceliklerini de dikkate alarak terörle mücadele eden NATO müttefiki ülke olarak bu değerlendirmeleri hızlıca tamamlamaları ve Schengen uygulamasına bir an önce geçilmesi. Türkiye’nin terörle mücadelede zaafa düşmesi aynı zamanda Avrupa güvenliğinin de tehlikeye düşmesi demektir.

ABD’NİN YPG’YE DESTEĞİ

Bu harekât devam ederken teröristlerin özellikle Afrin bölgesinde yediği darbeler neticesinde birtakım yeni arayışlara girdiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta PYD-YPG terör örgütü Suriye rejimine bir çağrı yaparak Türkiye’ye karşı onların yardımına gelmesini istedi. Bu bile aslında bu terör örgütünün ne tür kirli ilişkiler içinde olduğunu, işine geldiği zaman her ülkeyle ve her aktörle işbirliği yapabileceğini açık göstermektedir. Amerikan yönetiminin PYD-YPG’ye verdiği desteği derhal ve daha fazla gecikmeden sonlandırmasını umuyoruz. Bunlar Türk-Amerikan ilişkilerini gölgeleyen, zehirleyen ve müttefiklik ilişkisine sığmayan uygulamalar.

‘REJİMLE TEMAS YOK’

(Kılıçdaroğlu’nun ‘rejimle görüşün’ çağrısı) Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil. Kılıçdaroğlu’nun bu yaklaşımının çok gerçekçi olmadığını ifade etmeliyiz. Zaman zaman bize ‘ya o ya bu’ gibi dayatmaların yapıldığını, ölümü gösterip sıtmaya rıza edilmeye çalışıldığımızı biz defalarca daha önce gördük. Öyle bir yapıyla bu tarz doğrudan temas, görüşme şu anda zaten bizim gündemimizde yok.”

‘VİZE ÇALIŞMASINI TAMAMLADIK’

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, TBMM AB Uyum Komisyonu başkan ve üyeleriyle biraraya geldi. Türkiye’nin AB ile vize serbestisine ilişkin yaptığı çalışmalara değinen Çelik, “Bu süreçte Türkiye’nin üzerine düşenleri yerine getirdiğini vurgulayarak, “Esasında bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmiştir de bazı konularda bazı değişiklikler olabilir mi gibi bir tartışma yürüyordu. O tartışmada en azından Türkiye’nin yapacağı çalışma tamamlanmıştır ve bu çerçevede de komisyona verilecektir” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı dün, vize serbestisine yönelik çalışma planı belgesi ve eklerini AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’a verdi.