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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.04.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

AB ile vize görüşmeleri hareketleniyor

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AB ile vize görüşmeleri hareketleniyor

Türk vatandaşlarına vize serbestisini görüşmek için bu ay Ankara’ya gelmesi beklenen Avrupa Birliği (AB) heyeti, kalan 7 kritere ilişkin teknik konularda Brüksel'in görüşlerini iletecek.

Türkiye'nin AB’nin taahhüt ettiği vize serbestisi doğrultusunda şubat ayında sunduğu çalışma planında "vize serbestisine hazırım" mesajı vermesiyle konuya ilişkin görüşmeler de yeniden canlanmaya başladı.

Taahhüt edilen vize serbestisi için Brüksel tarafından belirlenen 72 kriterden geriye kalan 7 kritere ilişkin belge AB Komisyonu yetkililerince incelendi. Bu kapsamda, AB Komisyonunun, ay içerisinde Ankara’ya birliğin mesajlarını iletmek üzere teknik bir heyet göndermesi planlanıyor.

TERÖRLE MÜCADELE YASASI KRİTİK

AB heyetinin özellikle terörle mücadele yasasının gözden geçirilmesi, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile operasyonel iş birliği anlaşması yapılması ve kişisel verilerin korunması kriterleri üzerinde duracağı öngörülüyor. Bazı üye devletler, "Türkiye'nin terörle mücadele yasasını AB değerleriyle uyumlu hale getirmesi halinde vize kolaylığı konusunda ilerleme sağlanacağını" savunuyor.

Diğer yandan Türkiye’nin sunduğu belgedeki biyometrik pasaport çıkartılması, geri kabul anlaşmasının tüm maddelerinin uygulanması, yolsuzlukla mücadele için önlemlerin alınması ve suç bağlantılı konularda AB ülkeleriyle etkili yasal iş birliği yapılması gibi kriterler masada daha kolay uzlaşılabilir alanlar olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE’NİN TUTUMU

Türkiye'nin AB'ye sunduğu çalışma belgesine göre, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişikliğe olumlu bakılıyor. Bu bağlamda ilgili maddelerin AB yasaları ile uyumlu biçimde gözden geçirilmesi ya da değiştirilmesi gündeme gelebilir.

Ankara yönetimi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki değişikliklerin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmasıyla eş zamanlı olarak, Europol ile operasyonel iş birliği anlaşması yapılmasına da sıcak bakıyor.

Ayrıca her iki taraf için de en hassas kriter olarak öne çıkan terörle mücadele yasasının gözden geçirilmesi kapsamında Türkiye, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'nci maddesine "eleştiri amacıyla" ya da "habercilik sınırını aşmayacak" biçimde düşüncenin ifade edilmesinin suç teşkil etmeyeceğine dair ibare eklenebileceğini karşı tarafa iletmişti.
Böylece FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelede zafiyet yaratmadan beklentilerin teknik düzeyde karşılanması hedefleniyor.

SON DÜZLÜK DEĞİL

Türkiye aleyhindeki tutumu ile ön plana çıkan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye’ye vize serbestisine ilişkin nasıl bir sonuç çıkacağı konusunda belirleyici olacak. AB Komisyonunun vize serbestisi sürecine yeşil ışık yakması halinde konu, AP ve 28 ülkenin temsil edildiği AB Konseyinde karara bağlanacak.

AP Genel Kurulundaki oylamada vize serbestisi konusunda ret kararı çıkması halinde konu yeniden AB Komisyonunda görüşülecek.
Türkiye'ye vize serbestisine ilişkin öneri, Parlamentodaki oylamada ve AB Konseyinde kabul edilirse karar, birliğin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olacak.

"SİYASİ MESELE HALİNE GETİRİLMEMELİ"

Türkiye, vize serbestisine ilişkin oylamanın, 2019 ortasında yapılacak AP seçimleri sonrasına sarkıtılmamasını ve bir an önce somut adım atılmasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart’ta AB liderleri ile yapılan Varna Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin vize serbestisi konusunda üzerine düşeni yaptığını belirterek, “AB bu noktada adımını bir an önce atarsa o da bizi rahatlatacaktır. Bu siyasi bir mesele haline getirilmemeli, vatandaşlarımızın AB’ye olan güvenini sarsacak bir hal almamalıdır.” ifadelerini kullanmıştı.

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