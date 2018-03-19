AB ile Afrin atışması
AVRUPA Birliği ile Türkiye arasında Afrin atışması sürüyor. Özellikle AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin, Zeytin Dalı Operasyonu’nun başından bu yana Ankara’ya, ‘Birleşmiş Milletler’in terör listesinde yer alan örgütlere odaklanılması’ telkininde bulunması Türkiye’nin tepkisine neden oluyor. Mogherini, Afrin’in Türkiye’nin kontrolüne geçmesinin ardından aynı vurguyu tekrarlayınca Türkiye’den sert tepki geldi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sosyal medyadan Mogherini’yi sert şekilde eleştirdi.
Brüksel’de AB dışişleri bakanlarını bir araya getiren Dışişleri Konseyi öncesinde basına konuşan Mogherini, Afrin bağlamındaki gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek, “Başından bu yana BM tarafından listeye alınmış DEAŞ ve El Nusra dışındaki örgütlere yönelik askeri eylemlerden mutlaka kaçınılması gerektiğini söyledik” dedi. Ortak amacın askeri gerginliğin düşürülmesi olduğunu hatırlatan Mogherini, alanda durumun giderek kötüleştiğini vurguladı.
Mogherini’nin bu açıklamalarının ardından Çelik, AB’nin Türkiye’nin Afrin’deki terörle mücadelesi hakkında baştan beri yanlış bir tutum içinde olduğunu, destek vermek yerine sadece eleştirmekle uğraştığını ifade etti. Çelik, sosyal medya mesajında, “Bize ‘sadece BM listesinde olan terör örgütleri ile mücadele edin’ diyorlar. BM listesinde olmayan bir terör örgütü topraklarımıza roket atarken, bununla mücadele etmek yerine, yıllarca BM’nin listeye almasını mı bekleyeceğiz?” dedi.
AB’nin, ‘askeri aktivitelerin artmaması’ çağrısına da değinen Çelik, Zeytin Dalı Harekatı’nın, çatışmalara çatışma eklemek için yapılmadığını belirterek, “Terörle mücadele için somut önerisi olmayanlar, teröre karşı mücadeleyi eleştiriyor” ifadelerini kullandı. Bakan Çelik, AB’nin terör örgütlerine karşı bir mücadele planı olmadığını belirtti.
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