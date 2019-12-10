AB hemen ‘yasa dışı’ demedi

AB bakanları, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) aksine, belgeyi hemen ‘yasa dışı’ ilan etme yoluna gitmediler. AB, siyasi açıdan üye ülkeleri Yunanistan ve GKRY’ye destek verse de hukuki açıdan şimdilik temkinli bir duruş sergilemeyi tercih etti. Net bir hukuki tavır için ilgili servislerin çalışmalarını tamamlamaları beklenecek. Dışişleri Konseyi sonrasında AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, belgenin yasadışı olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, mutabakatı incelemeyi sürdürdüklerini belirterek, “Yasadışı olduğunu söylemedim” dedi. Yunanistan ve GKRY, belgeyi, birlik liderlerini bir araya getirecek olan 12-13 Aralık’taki AB Zirvesi’ne taşımaya hazırlanıyor. Belgenin yasal zemini olmadığını iddia eden bu iki üyenin tutumuna şu ana kadar en net destek Fransa, İtalya ve Hollanda’dan geldi. m