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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.02.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

"AB güvenilir bir ortak olduğunu uygulamada göstermelidir"

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"AB güvenilir bir ortak olduğunu uygulamada göstermelidir"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dünya ile ticarete devam edebilmek için oturup AB'yi beklemeyeceklerini, Rusya, Çin, Türkiye ve Irak ile kurdukları ilişkilere devam edeceklerini söyledi.

İran Meclisi'nde katıldığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Zarif, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurduğu INSTEX adlı özel ticari mekanizmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

AB’nin ticareti korumak için kurduğu mekanizmanın test aşamasında olduğunu ve "Avrupalıların ne kadar ciddi olduğunu görmeleri gerektiğini" belirten Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupalılar ticaretin devamı için geç adım attı, çok daha erken uygulamaya koymalıydılar. AB ülkeleri 9 ay önce yaptığımız toplantıda 12 maddelik vaatte bulundu, buna göre atılan adımlar taahhütlerin yerine getirilmesi için zemin oluşturacaktı. Ancak ABD baskıları gibi muhtelif nedenlerle bu gerçekleşmedi."

Avrupalıların söz verdikleri adımları atmaya başlamasını isteyen Zarif, "Avrupalılar, İran nükleer anlaşmaya bağlı kaldığı sürece adım atmaya devam edeceklerini söyledi. İran tüm sözlerini yerine getirdi ancak Avrupalılar ne vaatlerini yerine getirdi ne de ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin hasarını telafi etti." görüşlerini dile getirdi.

İranlı Bakan, oluşturulan mekanizmanın İran'dan çok AB için önemli olduğunu savunarak, "AB ülkeleri bu adımla dünyaya bağımsız olduklarını gösteriyor ve çıkarlarını koruyabileceklerini ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

AB’nin ne iş yapacağını görmek için bekleyeceklerini ancak bunun aradan geçen 9 aylık süre boyunca hiçbir şey yapmadıkları anlamına da gelmediğini söyleyen Zarif, "Rusya, Çin, Türkiye, Irak ile ilişkilerimiz var ve bunu sürdüreceğiz. Oturup AB’yi beklemeyeceğiz. Eğer AB güvenilir bir ortak olduğunu ispat etmek istiyorsa bunu uygulamada göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mekanizmanın 28 AB üyesi ve yaptırım listesinde olmayan kalemler için uygulamaya geçeceğini ancak bu ülkeler ve kalemlerle sınırlı kalmayacağını kaydeden Zarif, "ABD’nin İran’ın devrimin 40’ıncı yılını görmeyeceği yönündeki beklentisi ham hayaldir ve çabalarının da sonuçsuz kaldığını gördüler." diye konuştu.

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