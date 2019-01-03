AB Brexit'in yeniden müzakere edilmemesi konusunda kararlı
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, Avrupa Birliği’nin Brexit anlaşması için Birleşik Krallık ile yeniden görüşmelere açık olmadığını söyledi.
Andreeva, AB’nin şu anki Brexit anlaşmasının en iyi ve en olası anlaşma olduğu yönündeki duruşunu yeniden dile getirdi ve bu noktada Birleşik Krallık’ın söz konusu anlaşmayı kabul etme veya AB’den anlaşma olmadan ayrılma konusunda karara varması gerektiğini söyledi. Avrupa Komisyonuna göre AB, Birleşik Krallık’ın AB’den anlaşmasız ayrılması durumundaki planlarını değerlendirmeye devam ediyor.
Birleşik Krallık Parlamentosu gelecek hafta Başbakan Theresa May2in tartışmalı yasasını oylayacak. May, kendi partisinden ve anlaşmayı eleştiren muhalefet partiden birçok kişinin anlaşmayı onaylayacağı konusunda kendine güvendiğini belirtmişti.
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