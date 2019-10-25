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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.10.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

AB Brexit'in ertelenmesinde anlaştı, yeni tarihi belirleyemedi

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AB Brexit'in ertelenmesinde anlaştı, yeni tarihi belirleyemedi

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin Brexit'in ertelenmesini prensipte kabul ettiği ancak yeni bir tarih belirlenmediği kaydedildi.

İngiltere dışındaki 27 AB üyesinin büyükelçisi Brüksel'de bir araya gelerek Brexit'in ertelenmesini görüştü.

Toplantı sonrası açıklama yapan AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, üye ülkelerin ertelemeyi prensipte kabul ettiklerini ancak yeni bir tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.

AB kaynakları, çalışmaların hafta sonu devam edeceğini, büyükelçilerin pazartesi ya da salı günü yeniden bir araya gelerek anlaşmayı karara bağlayacağını ifade etti.

Kaynaklar, erteleme için özel bir liderler zirvesi yapılmayacağını, kararın yazılı prosedürle alınacağını da belirtti.

"NE YAZIK Kİ AB'NİN NE DİYECEĞİNE KALMIŞ DURUMDA"

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Şu anda bize yeni bir erteleme verme veya vermeme kararını alacak olan AB. Mevcut durumda 31 Ekim'de ayrılabiliriz." dedi.

Brexit'in 31 Ekim'de gerçekleşmesinin hala mümkün olduğunu kaydeden Johnson, "Ne yazık ki bu AB'nin ne diyeceğine kalmış durumda." diye konuştu.

Johnson, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesi teklifine destek vermemesi durumunda hükümetinin parlamentoda "anlamsız" Brexit tartışmalarına artık katılmayacağını söyledi.

Boris Johnson, AB'yle vardığı anlaşmanın parlamentoda görüşülememesi nedeniyle yasalar gereği AB'den Brexit'in 31 Ocak 2020'ye kadar ertelenmesini istemeye mecbur kalmıştı.

İngiltere 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avam Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e ertelenmişti.

 

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