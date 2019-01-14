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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
14.01.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

'AB, Brexit süresini uzatmaya hazır'

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'AB, Brexit süresini uzatmaya hazır'

Guardian, yarın İngiltere Parlamentosu'nda yapılacak kritik Brexit oylaması öncesi yer verdiği özel haberinde, AB'nin İngiltere'nin AB'den çıkışı için verilen süreyi uzatmaya hazır olduğunu duyurdu.

Gazeteye göre, Başbakan Theresa May'in AB'yle yaptığı Brexit anlaşmasının beklendiği gibi parlamento onayı alamaması halinde, Brüksel'deki yetkililer Londra'dan gelebilecek Brexit'in ertelenmesi talebine hazırlanıyor.

Guardian Başbakan May'in bugün yapacağı konuşmada, anlaşmanın reddinin, İngiltere'nin AB'den çıkışını tehlikeye atacağını ve siyasete inanca feci bir darbe vuracağı uyarısında bulunacağını yazıyor.

Ancak ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin güvenoylaması tehdidinde bulunduğu ve sadık Muhafazakâr Partililer 'in bile May'in parlamentoda ağır bir yenilgi alacağını tahmin ettiği bir ortamda, tüm dikkatlerin bir sonraki adıma odaklandığı belirtiliyor.

Anlaşmanın reddi durumunda May'in AB'den daha fazla taviz koparmaya çalışacağını söyleyeceği ifade edilirken, AB yetkililerine göre bunu Brüksel'den daha fazla zaman talebi izleyebilir.

TEMMUZ'A ERTELENEBİLİR

Böyle bir talep gündeme gelirse, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın özel bir liderler zirvesi toplayabileceği ve AB'den mevcut çıkış tarihi olan 29 Mart'ın ertelenebileceği kaydediliyor.

Ek sürenin ne kadar olacağının da, erteleme için gösterilen nedene bağlı olacağı söyleniyor. Kısa bir "teknik" uzatmanın May'e anlaşmayı yeniden canlandırması ve yeniden parlamentoya sunabilmesi için ilk muhtemel adım olabileceği vurgulanıyor.

Gazeteye konuşan bir AB yetkilisi, "Başbakan iktidarda kalabilirse ve bize anlaşmayı parlamentodan geçirebilmek için daha çok zaman gerektiğini söylerse, Temmuz'a kadar teknik bir uzatma önerilebilir" diyor.

Üst düzey AB kaynaklarının da yeni bir genel seçim ya da ikinci bir referanduma gidilmesi halinde daha uzun bir ertelemenin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

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