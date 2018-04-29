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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
İpek YEZDANİ / İSTANBUL
29.04.2018 - 01:53, Son Güncelleme:

AB Bakanlığı Müsteşarı Yenel: AB bize istediklerimizi vermedi

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
AB Bakanlığı Müsteşarı Yenel: AB bize istediklerimizi vermedi

AB Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Selim Yenel, vize muafiyeti konusunda bir tarih öngöremediğini ve AB’nin Türkiye’yi ancak göç krizi çıkınca hatırladığını belirterek, “Türkiye’yi istiyorlar mı? İstemiyorlar. Niyet yok. Biz onların istediklerini verdik ama onlar bizim istediklerimizi vermediler” dedi.

TÜSİAD Dış Politika Forumu’nda konuşan Yenel, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin durmuş olmasına rağmen alt komitelerin çalışmalarına sürdürdüklerini söyledi. “2000’den beri alt komitelerde biz hâlâ muktesebat uyumunu yapıyoruz. Ancak biz bazen uyum çalışmaları tamamlandı diyoruz, sonra AB’ye gidiyoruz, şurası eksik, burası eksik diyorlar” diye konuştu.

Yenel, Türkiye’nin AB üyeliğini tıkayan önemli unsurlardan birinin de Kıbrıs olduğunu belirterek, “Kıbrıs’ı bahane olarak kullanıyorlar, Kıbrıs olmasa başka şey bulacaklar” dedi.

VİZE HEYETİNDEN RÖTAR

AB’de liderlerin isterlerse kamuoylarını yönlendirebileceklerinin belirten Yenel, “Şu anda Türkiye’yi istiyorlar mı, istemiyorlar mı? İstemiyorlar. Niyet yok” diye konuştu. Yenel, “Yine de bu işin peşinden koşmamız lazım, çünkü Türkiye için bir teşvik unsuru, bir hedef oluyor. Aksi takdirde sadece AB’den değil, Batı’dan da uzaklaşıyormuşuz gibi bir hava olacak” dedi.

AB’nin Türkiye’den mülteci göçünü durdurmasını ve sınır güvenliğini sağlamasını istediğine dikkat çeken Yenel, “AB, 18 Mart 2016’da Türkiye’yle vardığı mutabakata sadece göç açısından baktı. Biz onların istediklerini yaptık ama onlar bizim istediklerimizi yapmadılar. Onun mücadelesini veriyoruz” diye konuştu.

 Vize muafiyeti için 72 kriterden 67’sinin yerine getirildiğine kaydeden Yenel, “5 kriter için de neler yapabileceğimizi 7 Şubat’ta karşı tarafa sunduk. Geri dönmelerini bekledik ancak o süreci dahi uzatıyorlar. Nisan’da AB’den bir heyet gelecekti, o da mayısa kaydı” ifadesini kullandı.. 

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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