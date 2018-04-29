AB Bakanlığı Müsteşarı Yenel: AB bize istediklerimizi vermedi

TÜSİAD Dış Politika Forumu’nda konuşan Yenel, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin durmuş olmasına rağmen alt komitelerin çalışmalarına sürdürdüklerini söyledi. “2000’den beri alt komitelerde biz hâlâ muktesebat uyumunu yapıyoruz. Ancak biz bazen uyum çalışmaları tamamlandı diyoruz, sonra AB’ye gidiyoruz, şurası eksik, burası eksik diyorlar” diye konuştu.

Yenel, Türkiye’nin AB üyeliğini tıkayan önemli unsurlardan birinin de Kıbrıs olduğunu belirterek, “Kıbrıs’ı bahane olarak kullanıyorlar, Kıbrıs olmasa başka şey bulacaklar” dedi.

VİZE HEYETİNDEN RÖTAR

AB’de liderlerin isterlerse kamuoylarını yönlendirebileceklerinin belirten Yenel, “Şu anda Türkiye’yi istiyorlar mı, istemiyorlar mı? İstemiyorlar. Niyet yok” diye konuştu. Yenel, “Yine de bu işin peşinden koşmamız lazım, çünkü Türkiye için bir teşvik unsuru, bir hedef oluyor. Aksi takdirde sadece AB’den değil, Batı’dan da uzaklaşıyormuşuz gibi bir hava olacak” dedi.

AB’nin Türkiye’den mülteci göçünü durdurmasını ve sınır güvenliğini sağlamasını istediğine dikkat çeken Yenel, “AB, 18 Mart 2016’da Türkiye’yle vardığı mutabakata sadece göç açısından baktı. Biz onların istediklerini yaptık ama onlar bizim istediklerimizi yapmadılar. Onun mücadelesini veriyoruz” diye konuştu.

Vize muafiyeti için 72 kriterden 67’sinin yerine getirildiğine kaydeden Yenel, “5 kriter için de neler yapabileceğimizi 7 Şubat’ta karşı tarafa sunduk. Geri dönmelerini bekledik ancak o süreci dahi uzatıyorlar. Nisan’da AB’den bir heyet gelecekti, o da mayısa kaydı” ifadesini kullandı..