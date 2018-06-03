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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.06.2018 - 01:20, Son Güncelleme:

AA: Esad ile YPG petrolde anlaştı

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AA: Esad ile YPG petrolde anlaştı

TERÖR örgütü YPG/PKK ve Beşar Esad rejiminin Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki en büyük yataklardan El Ömer’den çıkartılan petrolü takas etme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

AA’nın Deyrizor’daki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK terör örgütü Deyrizor’da işgal ettiği en büyük petrol yatağı El Ömer’den elde ettiği ham petrolü mazot karşılığında rejimle takas edecek. Anlaşma gereği, YPG/PKK’nın rejime verdiği her 100 varil ham petrol karşılığında rejimden 75 varil mazot alacak. Ekim 2017’de terör örgütü DEAŞ’ın El Ömer yatağından çekilmesinin ardından onlarca ABD askeri YPG/PKK’lı teröristlerin safında bölgeyi koruma altına almıştı.     

Kaynaklar, ülkenin en zengin petrol yatağı niteliğindeki El Ömer’den günde yaklaşık 15 bin varil petrolün çıkarıldığını kaydetti. Rejim ve YPG/PKK yaklaşık bir yıl önce Suriye’de örgütün işgal ettiği Haseke ilindeki sahalardan çıkarılan petrolün gelirini paylaşma kararı almıştı. ABD destekli terör örgütü, Suriye’de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70’ini işgal ediyor.     

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına sahip. Terör örgütü, Deyrizor’un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko’yu 23 Eylül 2017’de ele geçirirken, 22 Ekim 2017’de de Suriye’nin en büyük petrol sahası El Ömer’i işgal etmişti. Ülkedeki bütün petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

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