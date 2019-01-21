97’lik Prens’in kaza sorunsalı
İngiltere Emniyeti, geçen hafta aracıyla kaza yapan ve önceki gün emniyet kemeri takmadan direksiyon başında görüntülenen Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip’i uyardı.
Norfolk Polisi, 97 yaşındaki Philip’e “uygun bir dille tavsiyede bulunulduğunu” açıkladı. Öte yandan, perşembe günkü kaza sırasında kolu kırılan Emma Fairweather (46), dün Sunday Mirror gazetesine verdiği demeçte, “Prens bizden hâlâ özür dilemedi. Herkese eşit muamele yapılmalı. Yasaları çiğnediyse yargılanmalı” dedi.
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