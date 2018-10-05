‘90 günlük takvimin oldukça gerisindeyiz’
NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile oluşturulan Münbiç (Menbiç) Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri’ne büyük önem verdiklerini ancak 90 günlük takvimin oldukça gerisinde olunduğunu söyledi.
Suriye’nin Menbiç kenti konusundaki mutabakatın işleyiş hızından hoşnut olmayan ve uygulamanın hızlandırılması gerektiği mesajını her fırsatta Amerikan tarafına ileten Türkiye, ABD Savunma Bakanı James Mattis nezdinde de girişimde bulundu. Akar, Amerikalı mevkidaşına Menbiç’teki duruma ve mutabakata ilişkin bir not iletti. Toplantının ikinci gün oturumları başlamadan önce toplantının yapılacağı salonda Akar’ın notu iletmesi görüntülere yansırken Mattis belgeyi dikkatle inceledi. Akar toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Amacımızın Münbiç’teki PYD/YPG/PKK varlığına son vermek olduğunu ifade ettik” dedi. Akar, Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerce düzenlenen ve sekiz askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı saldırıya ilişkin, “Terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir” diye konuştu.
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