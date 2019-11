9 yıl önce ABD'den denize bıraktığı mektuba Fransa'dan yanıt geldi

Bugün 19 yaşında olan Max Vredenburgh isimli genç, şişeyi 2010 yılında Boston'dan denize bırakmıştı.

Dokuz yılda Atlantik Okyanusunu aşarak Fransa kıyısına ulaşan mektupta, genç Vredenburgh kendisinden de bahsediyor.

En sevdiği şeyleri sıralayan Vredenburgh, elma yemeyi, sahili ve uzayı favorileri arasında sayıyor.

Vredenburgh dokuz yaşında kaleme aldığı mektubu, "lütfen cevap yazın" diyerek sonlandırıyor.

'9 yıl, aklım başımdan gitti'

2010 yılının Ağustos ayında yazılan mektubu, Ekim ayında bulduğunu söyleyen G. Dubois isimli kişi de Vredenburgh'un beklediği cevabı yazdı.

Şişeyi 10 Ekim'de bulduğunu açıklayan Dubois, mektuba eklediği harita ile tam olarak nerede şişenin karşısına çıktığını da belirtiyor.

19 yaşındaki Vredenburgh, kendisine geri yollanan orjinal mektubu da Twitter hesabından paylaştı.

"9 yıl, aklım başımdan gitti" cümlesiyle biten paylaşım 4 günde 132 bin kere paylaşıldı.

On August 21, 2010 I threw a message in a bottle into the ocean from a beach in Rockport, MA. On October 10, 2019 that letter was found on the beach in France. I am mind blown. 9 years. pic.twitter.com/Af2tEwoQtq