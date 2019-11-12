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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Ingimage
12.11.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

9 yıl önce ABD'den denize bıraktığı mektuba Fransa'dan yanıt geldi

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9 yıl önce ABD'den denize bıraktığı mektuba Fransa'dan yanıt geldi

ABD'de 10 yaşındayken denize şişe içinde mektup bırakan bir çocuk, dokuz yıl sonra Fransa'dan mektubuna cevap aldı.

Bugün 19 yaşında olan Max Vredenburgh isimli genç, şişeyi 2010 yılında Boston'dan denize bırakmıştı.

Dokuz yılda Atlantik Okyanusunu aşarak Fransa kıyısına ulaşan mektupta, genç Vredenburgh kendisinden de bahsediyor.

En sevdiği şeyleri sıralayan Vredenburgh, elma yemeyi, sahili ve uzayı favorileri arasında sayıyor.

Vredenburgh dokuz yaşında kaleme aldığı mektubu, "lütfen cevap yazın" diyerek sonlandırıyor.

'9 yıl, aklım başımdan gitti'

2010 yılının Ağustos ayında yazılan mektubu, Ekim ayında bulduğunu söyleyen G. Dubois isimli kişi de Vredenburgh'un beklediği cevabı yazdı.

Şişeyi 10 Ekim'de bulduğunu açıklayan Dubois, mektuba eklediği harita ile tam olarak nerede şişenin karşısına çıktığını da belirtiyor.

19 yaşındaki Vredenburgh, kendisine geri yollanan orjinal mektubu da Twitter hesabından paylaştı.

"9 yıl, aklım başımdan gitti" cümlesiyle biten paylaşım 4 günde 132 bin kere paylaşıldı.

 

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