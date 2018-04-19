9 bin metrede cam faciası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri9 bin metrede cam faciası
GeriDünya 9 bin metrede cam faciası
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
19.04.2018 - 01:38, Son Güncelleme:

9 bin metrede cam faciası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
9 bin metrede cam faciası

New York-Dallas seferi yapan bir Boeing 737’nin patlayan motorundan fırlayan parçaların bir camı kırmasıyla 9 bin 144 metrede dehşet yaşandı. Basınç farkından yarı beline kadar camdan fırlayan bir yolcu, feci şekilde can verdi.

ABD’de New York-Dallas seferini yapan Southwest Havayolları’na ait yolcu uçağı, havacılık tarihinin en korkunç kazalarından birine sahne oldu. Salı günü gerçekleşen kazada, Boeing 737-700 tipi uçağın motorlarından biri, yerden 9 bin 144 metre yüksekte henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti. Patlayan motordan saçılan parçalar, uçağın bir penceresini kırdı. Bu penrcerenin kenarında oturan 43 yaşındaki işkadını Jennifer Riordan, gerçekleşen ani basınç farkı nedeniyle yarıya kadar patlayan camdan dışarı doğru çekildi. Uçaktaki diğer yolcular ve kabin ekibi talihsiz kadının bedenini uçağa doğru çekip, oluşan deliği kapatmaya çalıştı.

BÜYÜK PANİK

Bu arada uçağın pilotları da basıncı dengelemek amacıyla kısa süre içinde 9 bin 144 metreden 3 bin 962 yüksekliğe alçalmaya başlayınca, oksijen maskeleri indi, 143 yolcu ve 5 mürettebat, toplamda 149 kişi taşıyan uçakta büyük panik yaşandı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Jennifer Riordan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada 7 yolcu da yaralandı. Ulusal Taşımacılık Güvenliği Heyeti, patlayan motorla ilgili incelemenin sürdüğünü belirtirken, olayın metal yorgunluğundan kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Tek motoru ve camı patlak uçağı, eski donanma pilotu Tammie Jo Shults başarıyla Philadelphia kentine acil olarak indirse de, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jennifer Riordan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?

Kendilerini fesh ettiler

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 6 muhteşem neden!