83 yaşında idam edildi
ABD'nin Alabama eyaletinde Walter Moody isimli 83 yaşındaki zanlının idam cezası infaz edildi.
İğneyle idam edilen Moody'nin ölümünden önce herhangi bir son söz söylemediği açıklandı.
1989'da kendi yaptığı bombalarla bir hakim ve avukatın ölümünden dolayı 1991'den beri cezaevinde bulunan Moody, suçsuz olduğunu savunuyordu. ABD'de 1970'lerde değiştirilerek 80 yaşın üzerindeki suçlulara da idam yolunu açan yasanın ardından Moody ülkenin modern tarihinde idam edilen en yaşlı kişi oldu.
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