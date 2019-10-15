83 oyla ilk Türk temsilci

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri83 oyla ilk Türk temsilci
GeriDünya 83 oyla ilk Türk temsilci
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İpek YEZDANİ
Haber Giriş: 15.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

83 oyla ilk Türk temsilci

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
83 oyla ilk Türk temsilci

Birleşmiş Milletler (BM) İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine ilk kez Türkiye’nin gösterdiği bir aday, büyükelçi Erdoğan İşcan seçildi.

İşcan, Cenevre’deki görevine başlamadan önce Hürriyet’in sorularını yanıtladı: “2020-2023 arasındaki dönem için seçildim. 12 aday, 5 üyelik sandalyesi için yarıştı. 166 taraf devletten 151 ülke oy kullandı, ben ilk turda barajı geçerek 83 oyla komiteye girdim. Türkiye’den ilk kez bir temsilci bu komiteye seçilmiş oldu. Bu komite, BM İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi’nin tüm taraf devletlerde uygulanmasını denetliyor. Komite üyeleri yargıç niteliği taşıyor. Türkiye’nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunması için beni aday göstermesi, barış ve güvenliğin sağlanmasındaki iradesini gösteriyor. Türkiye’nin gösterdiği adayın seçilmesi de Türkiye’nin bu iradesinin tanındığı anlamını taşıyor.

OLMASI GEREKENDEN DÜŞÜK

Türkiye’nin uluslararası camiadaki katkıları, örneğin en çok mülteci barındıran ülke olması, en fazla insani yardımda bulunan ülkeler arasında yer almasıyla doğru orantılı bir temsil düzeyi bulunmuyor. Uluslararası kuruluşlardaki temsili olması gerekenin altında. O yüzden bu tür pozisyonlara daha fazla talip olmamız lazım. Benim bu komiteye üye olmamın, Türkiye’de insan hakları ve işkencenin önlenmesi konularında çalışmalara da katkıda bulunacağına inanıyorum.”

NATO’DA TEMSİL ETTİ

40 yılı aşkın süredir diplomasi alanında çalışan emekli büyükelçi Erdoğan İşcan, Avrupa Konseyi, NATO gibi çok taraflı diplomasi kuruluşlarında Türkiye’yi temsil etti. Uluslararası mülteci hakları hukuku gibi konularda uzmanlaşan İşcan, uzun yıllar işkencenin önlenmesi konusunda uluslararası alanda geliştirilen normların Türkiye’de uygulanması için çalıştı.

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
'Çin'i bölmeye çalışanların cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız'
KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Trump'tan DEAŞ tutukluları açıklaması
Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı