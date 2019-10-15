83 oyla ilk Türk temsilci
Birleşmiş Milletler (BM) İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyeliğine ilk kez Türkiye’nin gösterdiği bir aday, büyükelçi Erdoğan İşcan seçildi.
İşcan, Cenevre’deki görevine başlamadan önce Hürriyet’in sorularını yanıtladı: “2020-2023 arasındaki dönem için seçildim. 12 aday, 5 üyelik sandalyesi için yarıştı. 166 taraf devletten 151 ülke oy kullandı, ben ilk turda barajı geçerek 83 oyla komiteye girdim. Türkiye’den ilk kez bir temsilci bu komiteye seçilmiş oldu. Bu komite, BM İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi’nin tüm taraf devletlerde uygulanmasını denetliyor. Komite üyeleri yargıç niteliği taşıyor. Türkiye’nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına katkıda bulunması için beni aday göstermesi, barış ve güvenliğin sağlanmasındaki iradesini gösteriyor. Türkiye’nin gösterdiği adayın seçilmesi de Türkiye’nin bu iradesinin tanındığı anlamını taşıyor.
OLMASI GEREKENDEN DÜŞÜK
Türkiye’nin uluslararası camiadaki katkıları, örneğin en çok mülteci barındıran ülke olması, en fazla insani yardımda bulunan ülkeler arasında yer almasıyla doğru orantılı bir temsil düzeyi bulunmuyor. Uluslararası kuruluşlardaki temsili olması gerekenin altında. O yüzden bu tür pozisyonlara daha fazla talip olmamız lazım. Benim bu komiteye üye olmamın, Türkiye’de insan hakları ve işkencenin önlenmesi konularında çalışmalara da katkıda bulunacağına inanıyorum.”
NATO’DA TEMSİL ETTİ
40 yılı aşkın süredir diplomasi alanında çalışan emekli büyükelçi Erdoğan İşcan, Avrupa Konseyi, NATO gibi çok taraflı diplomasi kuruluşlarında Türkiye’yi temsil etti. Uluslararası mülteci hakları hukuku gibi konularda uzmanlaşan İşcan, uzun yıllar işkencenin önlenmesi konusunda uluslararası alanda geliştirilen normların Türkiye’de uygulanması için çalıştı.
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