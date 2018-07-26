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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.07.2018 - 15:02, Son Güncelleme:

Son dakika: Yunanistan'da 83 kişinin öldüğü felaketin nedeniyle ilgili çarpıcı iddia

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Son dakika: Yunanistan'da 83 kişinin öldüğü felaketin nedeniyle ilgili çarpıcı iddia

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 83’e yükseldi. Pendeli Belediye Başkanı Dimitris Stergiyu, “Yangın, kopan elektrik kablolarından çıktı" dedi.

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  • Yunanistanda felaket
  • Yunanistanda felaket
  • Yunanistanda felaket
  • Yunanistanda felaket
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Sağlık Bakanlığı, Mati bölgesindeki yangında yaralanan ve Atina KAT Hastanesi’nde tedavi altına alınan 73 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 83'e çıktığını açıkladı.

Yunan medyasında yer alan haberlerde de ölü sayısının daha da yükselmesinden endişe edildiği belirtildi. Yangından etkilenen Rafina ve Mati bölgelerinde yaralananlardan 60’nın Attika bölgesindeki 6 hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 11’inin durumunun da ağır olduğu kaydedildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 100’den fazla kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Son dakika: Yunanistanda 83 kişinin öldüğü felaketin nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
"Yangın kopan elektrik kablosundan çıktı”

Yunanistan’da yaşanan yangın faciasının yaraları sarılmaya çalışılırken, yangın bölgesindeki Pendelli'nin Belediye Başkanı Dimitris Stergiyu, 83 kişinin ölümüne ve 150’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan yangının, Pendelli bölgesideki Dau dağında Yunan Elektrik Teşkilatına (DEH) ait enerji hatlarının kopması sonucunda çıktığını söyledi.

Stergiyu, özel bir radyoya yaptığı açıklamada, yangın başladığında Pendelli Dağı'na ilk giden kişinin kendisi olduğunu belirterek, “Orada, kopmuş halde yerde DEH’ye ait elektrik kabloları gördüm. İnanıyorum ki, yangın oradan başladı.” dedi.

Yangının kısa sürede çevreye yayıldığını anlatan Stergiyu, “Yangın adeta bir atom bombası gibi patladı. İlk önce alevlerin Dionisos bölgesine doğru ilerleyeceğini tahmin ettik. Ancak, rüzgar nedeniyle yön değiştirdiğinde artık kontrol edilmesi mümkün değildi.” ifadelerini kullandı.

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