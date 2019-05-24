8 milyon somon telef oldu
Norveç’te birdenbire artan su yosunları nedeniyle binlerce somon telef oldu. Balık ölümleri, haftalar önce İskoçya’da yaşananlara benzerlik gösteriyor.
NORVEÇ’te etkili olan ılık havayla birlikte alg (su yosunu) popülasyonunda yaşanan büyük artış 8 milyon somonun ölümüne yol açtı. Ülkenin kuzey kıyılarında yaşanan durumdan, deniz somonunun aksine kapana kısılmış durumdaki çiftlik somonları etkilendi. Yaklaşık 40 bin ton somon, solungaçlarının algler yüzünden tıkanması sonucu öldü.
İSKOÇYA’DA DA YAŞANDI
Yaşanan felaket sonucu oluşan zararın yaklaşık 250 milyon dolar (1.5 milyar TL) olduğu hesaplanıyor. Geçtiğimiz haftalarda da İskoçya’nın batı kıyılarında benzer bir alg patlaması görülmüş, yüzlerce ton çiftlik somonu telef olmuştu. Ölümlerin Norveç’in bu yılki somon varlığında önemli kayıplara neden olduğuna dikkat çekildi.
FİYATI ARTACAK
Norveç’in dünyanın en büyük somon ihracatçısı olduğunu kaydeden uzmanlar, dünya genelinde somon fiyatlarında artış beklediklerini kaydettiler.
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