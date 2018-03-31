8 günde 2. temas
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, 8 günde 2’nci kez telefonda görüştü. Beyaz Saray, son görüşmeye ilişkin açıklamasını yine kısa tuttu ve öncekinden farklı olarak ‘kaygı’ ifadesine yer vermedi.
BEYAZ Saray’dan Trump-Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi için yapılan yazılı açıklamada iki liderin ABD ile Türkiye arasında işbirliğini arttırmak için sürdürülen çabalara desteği yineledikleri kaydedildi.
Beyaz Saray açıklaması iki lider arasında 8 gün önce gerçekleşen telefondan sonra yapılan açıklamaya benzer biçimde kısa ve ayrıntısız tutuldu.
22 Mart açıklamasından farklı olarak 30 Mart açıklamasında ‘kaygı’ ifadesi yer almadı. 22 Mart’ta Beyaz Saray, “Trump ve Erdoğan iki ülkenin de ilişkileri etkileyen kaygılarını gidermeyi taahhüt ettiler” demişti. Beyaz Saray’ın 30 Mart açıklaması ise şöyle: ‘Başkan Donald bugün ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı ve bölgesel konuları konuşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki lider, ABD ile Türkiye arasında işbirliğini arttırmak için sürdürülen çabalara, iki NATO müttefiki olarak ortak çıkarlarını geliştirmeye ve ikili ilişkileri etkileyen konuları çözmeye desteklerini ifade ettiler.” Trump-Erdoğan arasında 8 gün içinde gerçekleşen bu ikinci telefon görüşmesinin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın başkanlığındaki Türk heyetinin Washington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile yaptığı kritik görüşme ile aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.
Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alması nedeniyle yapılamayan Tillerson-Çavuşoğlu görüşmesi yerine planlanan Sullivan ile Yalçın arasındaki görüşme iki tarafın Menbiç’te varılan anlayış birliğini somut ve uygulanabilir bir çerçeveye oturtulması açısından kritik önem taşıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle