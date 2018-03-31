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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/WASHINGTON
31.03.2018 - 23:26, Son Güncelleme:

8 günde 2. temas

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
8 günde 2. temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, 8 günde 2’nci kez telefonda görüştü. Beyaz Saray, son görüşmeye ilişkin açıklamasını yine kısa tuttu ve öncekinden farklı olarak ‘kaygı’ ifadesine yer vermedi.

BEYAZ Saray’dan Trump-Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi için yapılan yazılı açıklamada iki liderin ABD ile Türkiye arasında işbirliğini arttırmak için sürdürülen çabalara desteği yineledikleri kaydedildi.

Beyaz Saray açıklaması iki lider arasında 8 gün önce gerçekleşen telefondan sonra yapılan açıklamaya benzer biçimde kısa ve ayrıntısız tutuldu.

22 Mart açıklamasından farklı olarak 30 Mart açıklamasında ‘kaygı’ ifadesi yer almadı. 22 Mart’ta Beyaz Saray, “Trump ve Erdoğan iki ülkenin de ilişkileri etkileyen kaygılarını gidermeyi taahhüt ettiler” demişti. Beyaz Saray’ın 30 Mart açıklaması ise şöyle: ‘Başkan Donald bugün ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı ve bölgesel konuları konuşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, ABD ile Türkiye arasında işbirliğini arttırmak için sürdürülen çabalara, iki NATO müttefiki olarak ortak çıkarlarını geliştirmeye ve ikili ilişkileri etkileyen konuları çözmeye desteklerini ifade ettiler.” Trump-Erdoğan arasında 8 gün içinde gerçekleşen bu ikinci telefon görüşmesinin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın başkanlığındaki Türk heyetinin Washington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile yaptığı kritik görüşme ile aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.

Trump’ın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden alması nedeniyle yapılamayan Tillerson-Çavuşoğlu görüşmesi yerine planlanan Sullivan ile Yalçın arasındaki görüşme iki tarafın Menbiç’te varılan anlayış birliğini somut ve uygulanabilir bir çerçeveye oturtulması açısından kritik önem taşıyor.

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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