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    8 genç, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü iddiası

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    31.01.2018 - 22:30 | Son Güncelleme:

    KKTC’nin Gazimağusa kentinde dün Ada’yı dehşete düşüren bir cinayet işlendi. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa’yı evinden alan 8 Kıbrıslı Türk genç, kent dışında Nijeryalı öğrenciyi önce soydular ardından sopalarla döverek öldürdü. Aralarında 3 genç kızın da bulunduğu gençlerin, Nijeryalı öğrenciyi neden öldürdüğü henüz belli değil.

    EVİNDEN KAÇIRILDI

    Cinayet, dün akşam bir çocuğun, Kennedy Taomwabwa’nın cesedini kent dışındaki bir gölette bulmasıyla ortaya çıktı. Polis, Nijeryalı öğrencinin evinden 8 genç tarafından kaçırıldığını ve kent dışında dövülerek öldürüldüğünü kısa sürede tespit etti. KKTC polisi, cinayete karışan, Z.K. (22), O.K. (18) ve B.Ç’yi (K-16) yakalayarak mahkemeye çıkardı. B.Ç ilk ifadesinde, Nijeryalı gencin öldürülme anında olay yerinde olduğunu itiraf etti ve “Ben vurmadım, sadece seyrettim” dedi.

    Mahkeme hakimi Gökhan Asafoğluları, 3 gencin sorgulanmak üzere emniyette tutuklu kalmasına karar verirken, polis cinayete karışan 5 gencin daha arandığını açıkladı.

    8 genç, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü iddiası

    O.K. - Z.K. 

    ARKADAŞLARI PROTESTO ETTİ

    Cinayet Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde de büyük yankı buldu. Kennedy Taomwabwa’nın arkadaşları, ellerinde “Adalet isteriz” yazılı pankartlarla protesto gösterisi düzenledi. Arkadaşları, Nijeryalı gencin bir hafta önce de benzer şekilde kaçırılarak dövüldüğünü söyledi. Üniversite yönetimi, “Afrika kökenli öğrencilerimize özellikle internet siteleri ve sosyal medyada suçlu gözüyle bakılmasından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Cinayetten büyük üzüntü duyduk. Özellikle medya sorumlu habercilik yapmasını diliyoruz” açıklaması yaptı. 

    8 genç, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü iddiası

    Kennedy Taomwabwa - B.Ç

    Etiketler: gazetehaberleri , kıbrıs , dayak
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