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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

8 bombalı terör günü

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8 bombalı terör günü

Terör bu kez Sri Lanka’yı hedef aldı. Paskalya ayini sırasında üç ayrı kentteki üç kilise ile başkentteki beş yıldızlı otellerde meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 207 kişi öldü, 450 kişi yaralandı. Otellerde ölenlerden ikisi Türk mühendis.

GÜNEY Asya’da ada ülkesi Sri Lanka dün sabah tarihinin en büyük terör saldırılarından birine sahne oldu. Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade’de St. Anthony’s, Katana’da St. Sebastian ve Batticaloa’da bir kilise ile başkent Colombo’da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine eşzamanlı saldırı gerçekleştirildi. Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo’nun banliyösü Dehiwala’da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana geldi. 8. patlama da başkent Colombo’nun Dematogoda banliyösünde konutlara yakın bir bölgede oldu. Sri Lankalı yetkililer, terör saldırılarında 207 kişinin öldüğünü, saldırılarla bağlantılı 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Çinli Şinhua ajansı, 450 kişinin yaralandığını duyurdu. En az 2’sinin intihar saldırısı olduğu sanılan patlamaların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Saldırılarda 2 Türk vatandaşı mühendis hayatını kaybetti. Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, yaralı bir Türk vatandaşının olup olmadığı noktasında kendilerine bilgi ulaşmadığını belirtti.

8 bombalı terör günü

DEVLET BAŞKANI’NDAN SERT YANIT

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, ülkede kilise ve otelleri hedef alan saldırılar ile ardından meydana gelen iki patlama üzerine terör olaylarının sorumlularına karşı güçlü biçimde harekete geçilmesi talimatı verdi. Sirisena, yaptığı açıklamada, “Bu komplodan sorumlu olan kişilere karşı sert eyleme geçilmesi konusunda talimat verdim” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Maithripala Sirisena, saldırıların hızla soruşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istediğini söyledi. Sri Lanka Devlet Başkanı, vatandaşlara da sükunetle davranmaları ve söylentiler ile asılsız haberlere itibar etmemeleri çağrısında bulundu. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ise faillerin Sri Lankalı olduğu bilgisine ulaştıklarını söyledi. Yerel Daily Mirror gazetesi, ülkede Sirisena’nın talimatı olan sokağa çıkma yasağının yerel saatle dün akşam 18.00’den bu sabah 06.00’ya kadar geçerli olacağını yazdı.

8 bombalı terör günü

SOSYAL MEDYAYA ENGELLEME

Sri Lanka hükümetinin ayrıca asılsız haberlerin yayılmasını önlemek amacıyla Facebook ve Instagram dahil sosyal paylaşım sitelerini geçici engelleme kararı aldığı kaydedildi. Koordineli saldırıların ardından akşam saatlerinde ise başkentteki Bandaranaike Uluslararası Havalimanı’nda boru bombası bulundu. Rutin devriye sırasında bir hava kuvvetleri personelince tespit edilen ve içine patlayıcılar yerleştirilen yaklaşık iki metrelik pvc, kontrollü bir şekilde imha edildi. 

8 bombalı terör günü

MÜHENDİSLER KAHVALTIDAYDI

SRİ Lanka’da dün meydana gelen patlamalarda iki Türk mühendis Serhan Selçuk Nariçi (34) ve Yiğit Ali Çavuş’un otelde kahvaltı yaparken terör kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’e konuşan Türkiye Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, “İki Türk mühendisi ENKA şirketinin Amerikalı ortağı ile ABD’nin yeni Kolombo Büyükelçiliği inşaatında görev yapıyorlardı. Pazar kahvaltısı için Shangri-La Oteli’ne gitmişler. Maalesef kahvaltı sırasında yapılan saldırıda yaşamlarını yitirmişler” dedi. Serhan Selçuk Nariçi’nin Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Baba Mehmet Nariçi, “En son bu sabah 05.00’te bana WhatsApp’tan ‘Günaydın’ yazdı. İki günde bir oğlumla telefonda konuşuyordum. Arkadaşlarıyla beraber otelin kafeteryasına kahvaltı yapmaya gitmişler. Orada da saldırı düzenlenmiş” dedi.

İTÜ’YÜ DERECEYLE BİTİRDİ

Yiğit Ali Çavuş’un Kadıköy’de yaşayan ailesi de acı haberle kahroldu. Baba Mehmet Çavuş, “Pırıl pırıl bir çocuktu, İTÜ’yü onur derecesiyle bitirdi, iki dil biliyordu. Ülkesi için başarılı bir çocuktu, yani böyle insanlara nasıl kıyıyorlar” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendilerini aradığını dile getiren Çavuş, cenazenin en kısa sürede Türkiye’ye getirileceğini söylediğini aktardı. Uğur ERGAN / ANKARA-DHA

8 bombalı terör günü

DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ

İngiltere Başbakanı Theresa May saldırılara tepkisini Twitter üzerinden ifade etti. May attığı tweet’te, saldırıları “korkunç” olarak nitelendirerek taziye dileklerinde bulundu. Başbakan May, “Hiç kimsenin ibadetini ederken bir daha korku duymaması adına dayanışma içinde olmalıyız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Sri Lanka’da kilise ve otellere yönelik terörist saldırılar üzerine paylaştığı Twitter mesajında, “ABD, Sri Lanka halkına başsağlığı diliyor ve yardım etmeye hazırız” dedi.

ACIMASIZ VE UTANMAZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başsağlığı dileklerini ileterek, “Moskova’nın uluslararası terörizm ile mücadelede Sri Lanka’nın güvenilir partneri olarak kalmaya devam edeceğini” söyledi. Putin, bu “acımasız ve utanmaz” saldırının arkasında bulunanların hak ettikleri cezayı çekeceklerini ifade etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko yaptığı açıklamada, “İbadet için toplandıkları sırada vurulan Hıristiyan topluluk ve bu acımasız şiddetin tüm kurbanlarına müşfik yakınlığımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu. 

8 bombalı terör günü

TÜRKİYE’DEN TEPKİ YAĞDI

İNSANLIK DIŞI SALDIRIYI LANETLİYORUM

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “insanlık dışı” olarak nitelediği Sri Lanka’daki terör saldırısını nefretle kınadığını bildirdi. Erdoğan, terör saldırısı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sri Lanka’da Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı, Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

PASKALYA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paskalya nedeniyle yayınladığı mesajda da “Bizler için, tüm vatandaşlarımızın kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri büyük önem taşımaktadır” dedi. Erdoğan’ın Paskalya yortusu mesajı şöyle:

“Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hıristiyan vatandaşlarımızı en önemli yortularından biri olan Paskalya münasebetiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Hoşgörü, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma, farklılıkları zenginlik gören bakış açısı, dünyada barışın, huzurun ve refahın temelidir. Yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi bu anlayışla güçlendiren bizler için, tüm vatandaşlarımızın kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Paskalya yortusu vesilesiyle, Hıristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hıristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyorum.” 

8 bombalı terör günü

TERÖRÜN HER TÜRÜNÜ REDDEDİYORUZ

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter mesajında, “Sri Lanka’da kilise ve otellere yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Faili, kaynağı ve ideolojisi ne olursa olsun terörün her türünü reddediyoruz” dedi. 

KANLI ELLERİ LANETLİYORUM

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Sri Lanka’daki terör saldırısının ardından Twitter’dan “Terörün dini, dili, milleti olmaz. Dünyanın neresinde olursa olsun masum insanları katleden kanlı elleri lanetliyorum” mesajını paylaştı.

TERÖRÜN DİNİ MİLLETİ YOK

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sri Lanka’da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği üç kilise ile üç otele düzenlenen terör saldırısına şöyle tepki gösterdi:

“Sri Lanka’da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum. Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch’teki (Yeni Zelanda) hain saldırıyla Sri Lanka’daki aynı: Korkak, barbar ve acımasız. Terörün dini, milleti, coğrafyası yok. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum.”

TÜM İNSANLIĞA SALDIRI

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Sri Lanka’da, kiliseler de dahil olmak üzere birçok yerde masum insanları hedef alan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu, tüm insanlığa yapılan bir saldırıydı. Her türlü terörizmle mücadele eden bir ülke olarak Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz” ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ: YENİ ZELANDA’DAN FARKSIZ

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Sri Lanka’daki terör saldırıları şiddetle kınandı. “Paskalya ayininin yapıldığı bir günde kiliseleri hedef alan bu alçakça saldırının kasıtlı bir provokasyon eylemi olduğu ve bu yönüyle Yeni Zelanda’da camide ibadet eden Müslümanlara karşı gerçekleştirilen terör eyleminden farkı bulunmadığı” vurgulandı.

8 bombalı terör günü

ÜSTLENEN OLMADI

Sri Lanka’yı kana bulayan terör saldırısının ardından polis operasyonlara başladı. Operasyonlarda 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Patlamaların 2’sinin canlı bomba saldırısı olduğu sanılıyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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