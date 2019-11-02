74 kişi diri diri yanmıştı... Ortaya çıktı: 20 dakika boyunca durmamış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri74 kişi diri diri yanmıştı... Ortaya çıktı: 20 dakika boyunca durmamış
GeriDünya 74 kişi diri diri yanmıştı... Ortaya çıktı: 20 dakika boyunca durmamış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
02.11.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

74 kişi diri diri yanmıştı... Ortaya çıktı: 20 dakika boyunca durmamış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Pakistan'da patlayıp alev alan trenden kurtulan yolcular, aracın yaklaşık 20 dakika boyunca durmadığını söylüyor. İslamabad yönetimi, patlama ile birlikte elektrik kontağı ve fren arızası şüphelerini de soruşturacak.

Pakistan'da 74 kişinin hayatını kaybettiği tren yangınıyla ilgili görgü tanığı ifadelerinde, trenin patlama ve yangının ardından yaklaşık 20 dakika boyunca durmadığı belirtildi.

Tren faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hayatta kalanların ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Pakistan Demiryolları heyeti, yangın ve patlamaya sebep olan diğer unsurlarla ilgili inceleme başlattı.

Patlama ve yangının diğer vagonlara hızlı şekilde sıçraması ile ilgili hazırlanan soruşturma raporunun 20 Kasım'a kadar tamamlanacağını söyleyen Demiryolları Genel Müdürü Aijaz Ahmed Buriro, ilk soruşturma sonunda bir rapor hazırlandığını ve buna göre patlamanın yolcuların kullandığı tüplerden kaynaklandığını kaydetti.

İsmi verilmeyen bir sivil savunma yetkilisi ise yangına sebep olarak elektrik kontağını işaret ederek, "Elektrik çok hızlı hareket ettiği için diğer vagonlarda yangın çıkmasını buna bağlıyoruz. Patlama tüpten çıkmış olabilir ancak yangının sebebi de buysa, alevler sadece bir vagonla sınırlı kalırdı." diye konuştu.

Yanan üç vagondan ikisindeki koltukları satın alan Tebliğ Cemaati ise yıllık buluşma için seyahat eden yolcuların, buluşma alanında kullanmak üzere taşıdığı tüplerin boş olduğunu, bunun da tren hareket etmeden güvenlik tarafından kontrol edildiğini belirtti.

Fren arızası iddiaları da kontrol edilecek

Öte yandan can kaybını artıran ihmal iddialarından biri de yolculardan geldi. Faciadan sağ kurtulan yolcuların bir kısmı trenin patlamanın ardından yaklaşık 20 dakika boyunca durmadığını söyledi.

Faciada hasar görmeyen vagonlardan birinde iki çocuğu ve eşiyle seyahat ettiğini söyleyen Gulam Abbas, "Bizim vagonumuzda bile insanlar panikle dışarı atladı. Sonradan öğrendik ki çoğu ölmüş. Tren ise neredeyse 20 dakika sonra durabildi." dedi.

Trenin makinisti Ahmed Han ise imdat freninin çekilmesiyle treni durdurduğunu belirterek, "İmdat freninin çekilmesiyle tren 3 dakika içinde durdu. Frenlerde hiçbir sorun yoktu. Makinistlik hayatımın en zor anlarıydı." ifadesini kullandı.

Yolcuların trenin geç durmasına ilişkin iddialarını da soruşturmaya dahil eden Pakistan Demiryolları, fren hatası olup olmadığını da kontrol edecek.

52 kişi için DNA testi yapılacak

Kazada hayatını kaybeden 74 kişiden kimliği tespit edilenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilirken yanıklar nedeniyle tanınamayan 52 kişi için ise çalışmalar sürüyor.

Adli tıp ekibi ve hastane personellerinin DNA analizleri yapmaya devam ettiğini söyleyen kazanın yaşandığı Rahim Yar Han'ın Vali Yardımcısı Cemil Ahmed, kimlikleri tespit edilenlerinin cenazelerinin derhal ailelerine teslim edileceğini söyledi.

Rahim Yar Han tren faciası

Pakistan'ın Karaçi kentinden Ravalpindi kentine giden Tezgam ekspresi treninde, 30 Ekim sabahı ülkenin doğusundaki Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında patlama yaşanmıştı.

Pakistan Demiryolları Bakanlığı, trenin üç vagonunda yangına sebep olan patlamanın, yolcuların yanlarında taşıdığı kamp tipi küçük tüplerden kaynaklandığını açıklamıştı.

Toplamda 200 kişinin seyahat ettiği 3 vagonda çıkan yangında 74 kişinin öldüğü, 43 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle