737 Max’lerin üretimi durduruldu

BoeIng’den yapılan açıklamada, ABD dahil birçok ülkede uçuş yasağı bulunan uçakların, düzenleyici kuruluşlardan yeniden onay alana kadar, Ocak 2020’den itibaren üretime ara verileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca fabrikada çalışan 12 bin işçinin “şimdilik işten çıkarılmasının düşünülmediği” kaydedildi. ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) geçen pazartesi yaptığı açıklamada, “737 Max’lerin yeniden havalanmasına ne zaman izin verileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturulmaması” konusunda uyarmıştı.

5 AY ARAYLA YAŞANAN KAZALARDA 346 KİŞİ ÖLDÜ

Boeing, geçen yıl “737 Max 8” tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Endonezya’da Lion Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018’de havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçti. Etiyopya Havayolları’na ait uçak ise 10 Mart’ta düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu kazaların ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, “Boeing 737 Max” tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.