70 yıllık ittifak zarar görür

TÜRKİYE’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Kongresi’nde son dönemde artan Türkiye karşıtı tasarıların ikili ilişkilere zarar vermekten başka bir işe yaramadığını belirterek, Türkiye’nin ABD’ye ihtiyacı olduğu kadar, belki de ABD’nin Türkiye’ye daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi. Kılıç, tasarıların 70 yıllık ittifaka zarar verebileceği uyarısında bulundu.

YAPTIRIM DİLİ YANLIŞ

AA muhabirine Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendiren Kılıç, Türkiye karşıtı tasarılarda bazı belli Kongre üyelerinin olduğunu belirterek “Bu Kongre üyeleri, oradaki dengelerden de istifade ederek, maalesef Türk-Amerikan ilişkilerine verilmemesi gereken zararı veriyorlar” dedi. Yaptırım dilini kullanarak Türkiye ile ilişki kurmanın son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu kaydeden Kılıç, şunları söyledi:

“Türkiye ABD’ye muhtaçtır ve onun dediğini yapmak durumundadır gibi düşünen Kongre üyeleri var ama hakikat böyle değil. Türkiye ABD’ye muhtaç değildir; karşılıklı bir ilişki vardır. NATO’nun en güçlü ordularına sahip iki ülkeden bahsediyoruz. Eğer Ortadoğu’da birtakım işler yapacaksanız en fazla ihtiyaç duyacağınız ülke Türkiye’dir. O yüzden Türkiye’nin ABD’ye ihtiyacı olduğu kadar hatta belki daha fazla ABD’nin Türkiye’ye ihtiyacı vardır.”

Kılıç, yaptırımların Türkiye’ye karşı bir “silah” gibi kullanılmaya çalışıldığını ancak aslında bu silahın namlusunun ABD’ye dönük olduğunu senatörlerin göremediğini belirtti. Türkiye’ye yaptırım tasarıları ve Ermeni tasarılarının altının boş olduğunu vurgulayan Kılıç, “Siyasi bir ajandayla gündeme getirildikleri gibi hiçbirisinin kabul edilebilir bir tarafı da yoktur. Fakat günün sonunda bu adımlar Türk-Amerikan ilişkilerine, dolayısıyla da ABD’ye zarar veriyor” yorumunu yaptı.

TÜRKİYE’YE EMPATİ YOK

ABD’nin ulusal çıkarlarını gerekçe göstererek 10 bin km ötedeki Rakka’yı DEAŞ’tan kurtardığını iddia ederken, YPG/PKK’nın kentte 20 bin sivili öldürmesinin konuşulmadığını anlatan Kılıç, “Sınırımızın hemen öte yanında YPG/PKK var. Ben de buna karşı bir mücadele veriyorum” dedi. ABD’deki karar vericilerin Türkiye ve bölgeyle ilgili empati yapmadıklarını belirten Kılıç, “Bu tür tasarılarla sadece 70 yıllık ittifak ilişkisine zarar verirsiniz. Kongredeki bu yaklaşımın sona ermesi gerekiyor” dedi.

UMARIM BEYAZ SARAY AKLISELİM DAVRANIR



Türkiye’yi anlama biçimine dair Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ayrışmaya ilişkin bir soru üzerine Büyükelçi Kılıç şunları söyledi:

“ABD Başkanı Trump’ın aklın gereğini yapmasını umuyoruz. Bu tür yaptırım girişimlerinin Türk-Amerikan ilişkilerine ne kadar büyük zararlar vereceğinin bilinci içinde olmasını bekliyoruz. Beyaz Saray’ın, alınan bazı yaptırım kararları konusunda farklı bir çizgide olacağını umuyorum. Görebildiğimiz kadarıyla Beyaz Saray biraz daha aklıselim ile meselelere bakıyor. İnşallah ilgili tasarılar Beyaz Saray’a geldiğinde de bu durum devam eder.”