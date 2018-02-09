70 yaşında, 70’inci kez maraton koşacak

KÖLN’de 45 yıl beden eğitimi öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 2014 yılında emekli olan Hüdai Acemi, 18 Şubat’ta Güney Afrika’da koşulacak 42 kilometre 195 metrelik Cape Peninsula Maratonu’na katılacak.

Hazırlık yapmadan hiçbir yarışa girmediğini belirten Acemi, “Antrenman defteri tutuyorum ve tuttuğum notlara göre geçen sene toplam 2 bin 88 kilometre antrenman yapmışım, sırf bu maraton için. Hep asfalt zeminde koşacağımız için bunun hazırlığını ben de asfalt zeminde yaptım” dedi.

1986 yılından beri Köln, Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Atina, İstanbul, Roma, Barcelona, Paris, Londra, Rotterdam, Prag, Viyana, Stockholm gibi çok sayıda tanınmış maratona katılan Acemi, gelecek yıl Tokyo ya da Avusturalya Sidney Maratonu’na katılmayı düşündüğünü söyledi.

GENÇLERE TAVSİYESİ VAR

Gençlere spor yapmaları konusunda tavsiyede bulunan Acemi, “Bol bol koşsunlar çünkü koşu doğal bir spor türü. Kapalı alanlar yerine açık alanlarda koşsunlar. Gece gündüz, sıcak soğuk demeden herkese koşmayı tavsiye ederim. Allah güç verdikçe, yaşıma bakmadan koşmak istiyorum. Amacım sağlıklı bir şekilde, güler yüzle hedefe ulaşmak” dedi.