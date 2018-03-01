70 şehir, dizel araçları her an yasaklayabilir

“DİZEL sürücüleri şimdi aracımı kullanabilir miyim?” diye soruyor. Yasak gelmediği sürece, dizel araçların trafiğe çıkmasında herhangi bir sorun yok. Ancak yasak kaçınılmaz görünüyor ve bir zaman meselesi. 70 kentte dizel yasağının geleceği tahmin ediliyor.

Yasağın kent merkezinde olduğu gibi, sadece belirli bölge ve caddeleri kapsaması da mümkün. Yasağın gelmesi durumunda hangi aracın trafiğe çıkamayacağının belirlenmesi için mavi plaket uygulaması tartışılıyor. Temiz araçlara mavi plaket takılacak. Temiz olmayan araçlar etiketsiz olduğu için trafiğe çıkamayacak.

Eski dizel araçların modernizasyonu mümkün. Ancak bunun masrafını kimin üstleneceği belirsiz.



DİZEL ARAÇLAR NEDEN YASAKLANMAK İSTENİYOR?

Alman Federal Çevre Dairesi’nin verilerine göre yılda 7 bin insan yüksek nitrik asitten hayatını kaybediyor. Buna en çok dizel araçların emisyon salınımı neden oluyor. AB de hava kirliliği konusunda belirlenen sınıra uyulmasını istiyor. Aksi takdirde Avrupa Adalet Divanı’nda açılacak davanın Almanya’yı yüksek tazminat cezalarına çarptıracağından korkuluyor.