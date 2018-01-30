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    7 yılda 3 kez doğdu, şimdi de kanser

    Ali VARLI / BERLİN
    30.01.2018 - 13:39 | Son Güncelleme:

    Yedi yaşındaki Cavit Merkit’in dramı, doğduğu gün başladı. Doğuştan kalp yetmezliği bulunan Cavit’e, üç yıl içinde üç kez kalp nakli yapıldı. Tam iyileşti derken bu kez kanser belası çıktı.

    CAVİT Merkit’in yedi yıllık ömrünün tamamı hastane odalarında ve ameliyathanelerde geçti. Hastalığı nedeniyle en iyi arkadaşları hemşireler ve doktorlar oldu.
    Cavit’e daha doğduğu gün doktorlar kalp yetmezliği teşhisi koydu. Hayatta kalabilmesi için kalp naklinin şart olduğunu söylediler. Berlin’deki Charite Hastanesi'nin Kalp Merkezi’ne yatırılan Cavit, kendisine uygun kalbin bulunacağı günü beklemeye başladı.
    İlk kalp nakli henüz iki yaşına girmeden yapıldı. Ancak başarılı olunmadı. Ardından ikinci kez kalp nakli oldu ama o da başarılı olmadı. Üçüncü doğum gününü kutlamaya hazırlanırken 2013 yılında üçüncü kez kalp nakledildi. Bu kez korkulan olmadı. Ve Cavit hızla iyileşti.

    7 yılda 3 kez doğdu, şimdi de kanser

    ANNESİ KARŞI ÇIKTI
    Aradan dört yıl geçti, kalpte her hangi bir sorun çıkmadı. Cavit hızla iyileşti. Okula gitme hayalleri kuran Cavit’in vücudunda bu kez kanser hücreleri tespit edildi. Gırtlak bölümünde kendisini gösteren kanser hücreleri ameliyatla alınmak istendi. Ancak anne Sevinç Merkit, oğlunun hayatının riske gireceği endişesiyle ameliyata karşı çıktı.

    OKULA GİDECEKTİ
    Sevinç Merkit, “Tedavi sürüyor. Bu bölümdeki hücreler yok olmaya başladı. Ancak aynı hücreler şimdi de midesinde görüldü. Oğlum okula gidecekken yine hastanelerde günleri geçiyor. Yedi yıldır oğlumla birlikte yaşam mücadelesi veriyoruz. Umudumuzu yitirmek istemiyoruz. Ancak oğlumun vücudu ve direnci yeter mi bilmiyorum” dedi.

    7 yılda 3 kez doğdu, şimdi de kanser

    Etiketler: avrupadan haberler , ALMANYA
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