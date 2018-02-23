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    7 yıl sonra işkenceden kurtuldu! "Türkiye'de de defalarca tecavüz etti"

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 09:35 | Son Güncelleme:

    Rus iş adamı Vyacheslav R.'nin esir alarak 7 yıl boyunca tecavüz ettiği Ukraynalı Natasha Serebriy, kurtarılmasından sonra korkunç gerçekleri açıkladı.

    Rus iş adamı Vyacheslav R.'nin esir alarak 7 yıl boyunca tecavüz ettiği Ukraynalı Natasha Serebriy, kurtarılmasından sonra korkunç gerçekleri açıkladı.

    Serebriy, 7 yıl boyunca esir tutulmasına rağmen henüz 25 yaşında. Kendisine tecavüz eden adamdan iki çocuğu var. Genç kadının başına gelen bu trajedi, yönetmenliğini Lenny Abrahamson'un yaptığı, ülkemizde 'Gizli Dünya' adıyla gösterilen 2015 yılı yapımı 'The Room' filmini hatırlattı.

    7 yıl süren esaret sonrasında anoreksiya rahatsızlığına yakalanan ve 38 kiloya kadar düşen Rus kadın özgürlüğüne kavuştuktan sonra şu anda toparlanma dönemini yaşıyor.

    7 yıl sonra işkenceden kurtuldu Türkiyede de defalarca tecavüz etti

    Serebriy, cani işadamının elinden kurtulduktan sonra birçok sağlık sorunu yaşıyor.

    Kendisinden 30 yaş büyük olan Rus işadamının henüz 18 yaşındayken kendisini kaçırdığını söyleyen Serebriy, 'Stockholm sendromu' yaşadığını düşündüğünü söyledi.  Vyacheslav R.'nin iki eşli bir hayat sürdüğü ve kadının Rusya ve Türkiye'de esir alarak sürekli tecavüz ettiği ifade edildi.

    7 yıl sonra işkenceden kurtuldu Türkiyede de defalarca tecavüz etti

    Etiketler: son dakika , haberler , rusya , türkiye
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